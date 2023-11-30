Десятки знищеної техніки і полонені росіяни: яка ситуація на Таврійському напрямку
Протягом минулої доби, 29 листопада, українські військові знищили майже 500 російських терористів на Таврійському напрямку. Також четверо окупантів здались у полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.
"В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог продовжує активні наземні піхотні атаки. Місцями застосовує бронетехніку", - інформує Тарнавський.
Втрати ворога
За минулу добу загальні втрати окупантів у живій силі склали майже 500 осіб. Також українські захисники повністю знищили 7 танків та 13 інших бронемашин.
Загалом зафіксовано 45 бойових зіткнень та 648 артобстрілів.
"Минулої доби російські терористи завдали 8 ракетних ударів. Поранено 10 цивільних осіб, серед них 5 дітей. Також зафіксовано 7 авіаударів. Всі у Донецькій області. Майже всі - це скидання КАБів з літаків Су-35", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог безрезультатно вів штурмові дії в районах Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, східніше Новобахмутівки та південніше Тоненького вже сьогодні відбито 22 атаки загарбників.
Окупанти продовжують здаватись в полон
Минулої доби ще 4 загарбники здалися в полон. За останні 20 днів понад 60 російських окупантів на Таврійському напрямку зробили такий самий вибір, і залишаться жити.
Також українські бійці знищили 25 одиниць ворожої військової техніки та 2 склади боєприпасів.
"Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - підсумував Тарнавський.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу на ранок 30 листопада, українські військові відбили 24 атаки противника на Лиманському напрямку, продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.
Зокрема, на Авдіївському напрямку росіяни активізували штурми, а також після певного "затишшя" через негоду значно посилили артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації.
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