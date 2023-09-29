"Це не випікання хліба". Данілов відповів критикам українського ВПК

Військово-промисловий комплекс України наразі працює "на максимальну потужність" при тому, що це досить складні процеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

"Коли люди починають розповідати про власний ВПК, то вони не розуміють що таке власний ВПК. Вони вважають, що це хтось там сидить і не хоче нічого робить. Дивіться, власний ВПК працює на максимальну потужність. Максимально, що ми маємо на сьогодні. Це не випікання хліба, складні процеси...", - сказав Данілов.

Він наголосив, що ми живемо в такому світі, що "якби у нас була спроможність самостійно на 100 відсотків закривати всі наші потреби, то ми б це зробили".

"Це фізично не можливо. І це не про (партнерську - ред.) залежність. От якщо візьмемо питання набоїв, снарядів. От ті розумники розуміють, що у нас немає виробництва порохів, які на сьогодні на вагу золота?", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, кожна країна сьогодні займається власним озброєнням і при цьому не має бажання з кимось ділитися.

"Якщо хтось мені буде розповідати стосовно того, чому в нас немає порохів, то треба розуміти що це за виробництво. І ви його не можете зробити не за місяць, не за два, навіть за десять. В сучасному світі цим займається переважно приватний бізнес. Так і має бути. І в нас дуже багато приватників, які входять в цю систему військово-промислового виробництва і закривають дуже багато великих проблем", - розповів Данілов.

Виробництво зброї в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна прагне удосконалити свій оборонно-промисловий комплекс до такого рівня, щоб виробляти зброю західних зразків на своїй території.

А заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв своєю чергою пояснив, що Україна щомісяця збільшує виробництво снарядів, щоб мати змогу максимально самостійно забезпечувати себе боєприпасами. Наразі, за його словами, йде робота над тим, щоб виробляти 155-мм снаряди "натівського" калібру.

До того ж Зеленський говорив, що Україна на сьогодні випускає навіть ту зброю, якої ніколи не мала. Загальна цифра техніки, що зараз виготовляється в Україні в десятки разів перевищує цифри, що були до війни.