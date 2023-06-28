Зеленський заявив, що Україна прагне виробляти західну зброю на своїй території

Україна прагне удосконалити свій оборонно-промисловий комплекс до такого рівня, щоб виробляти зброю західних зразків на своїй території.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його виступ у Верховній раді з нагоди Дня Конституції.

"Системи необхідної зброї: ППО, танки, гармати бронетехніка, які постачають партнери, ми прагнемо виробляти та локалізувати в Україні. Наші воїни завжди матимуть зброю", - розповів він.

За словами Зеленського, Україна матиме достатньо потужний оборонно-промисловий комплекс. Який буде забезпечувати потреби нашої армії, нашого флоту, наш повітряний щит та нашу безпеку в кіберпросторі.

"Це не мрія, а знов таки реальність. Обсяг виробництва, ми розуміємо, поки ще не достатній. Ми поки потребуємо глобальної підтримки партнерів. Але буде достатній, ми це зможемо", - запевнив президент.

Для підтвердження своїх слів Зеленський навів декілька прикладів. Так, Україна вже навчилася будувати морські дрони.

"Ми успішно їх застосовуємо. Загалом виробництво безпілотників в Україні - це галузь, яка мала стати і стане найпотужнішою в Європі", - нагадав він.

Також, за його словами, в Україні фактично з нуля створено виробництво дефіцитних снарядів для артилерії.

"Ми відновили виробництво 122-го, 125-го калібру та інших. Починаємо заміну 152-го на 155-й калібр. Західний стандарт. Українські гармати створені вже під час цієї повномасштабної російської агресії", - додав він.

Не зміг він не згадати і про затоплення російського крейсера "Москва".

"На дні Чорного моря вже є дуже вагомий доказ спроможності України як держави, яка виробляє ракети. "Нептуни", які поставлені на озброєння ще в 2020 році, чітко б'ють по цілях", - резюмував Зеленський.

Знищення крейсера "Москва"

Крейсер "Москва" вважався флагманом російського Чорноморського флоту і був знищений двома ракетами, запущеними з берегового ракетного комплексу "Нептун", розробленого підприємствами ДК "Укроборонпром" 13 квітня 2022 року. Вважається, що це найдорожча військова втрата Росії у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.

У ЗСУ зазначали, що затоплення "Москви" наблизило визволення острова Зміїний і виключило можливість висадки морського десанту на наше узбережжя. 30 червня 2022 року російські окупанти залишили острів Зміїний. Таким чином, Одеська область була звільнена від окупантів.