"Натівські" зразки і не тільки. Зеленський розповів, яку зброю виготовляє Україна

Україна на сьогодні випускає навіть ту зброю, якої ніколи не мала. Загальна цифра техніки, що зараз виготовляється в Україні в десятки разів перевищує цифри, що були до війни.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук

"Ми випускаємо "Нептуни", "Стугни", "Корсари". Ми випускаємо таку кількість "Стугн" і "Корсарів", не можу сказати, але навіть не в десятки разів більше, ніж до війни, це просто колосальні цифри. Вони постійно на фронті, їх схвалюють наші військові, хочеться ще більше, але ви не уявляєте, яку кількість ми будуємо", - сказав президент.

Він повідомив, що Україна почала виготовляти зброю "натівського" зразку, якої ніколи не було й не мало б бути в країні.

"У нас є вітчизняна артилерія 155-калібру на полі бою. У нас системне виробництво. Цього поки що мало для фронту, але це в рази більше чим було", - пояснив Зеленський.

За його словами, крім ракет та снарядів в Україні також виготовляється велика кількість дронів. До того ж президент наголосив, що сам перевіряє все виробництво.

"Все, що в Україні виробляється, я все перевіряю. Знають і військові, і Міноборони, що я перевіряю на кожній ставці. Розвідка постійно підіймає мені контракти, і якщо ми щось не виконуємо, якщо ми від чогось відмовилися, то я ставлю це питання і все підписується, все замовляється", - сказав глава держави.

Президент пояснив, що його завдання, щоб Україна могла все, що можливо, виготовляти самостійно.

"Моє завдання, щоб все в Україні, що може виготовлятися приватно, щоб ми замовляли все по максимуму. Десь я бачу броньовики, десь я бачу дрони. Ми все це замовляємо", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що український президент заявляв, що Україна прагне удосконалити свій оборонно-промисловий комплекс до такого рівня, щоб виробляти зброю західних зразків на своїй території.

А заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв своєю чергою пояснив, що Україна щомісяця збільшує виробництво снарядів, щоб мати змогу максимально самостійно забезпечувати себе боєприпасами.

Наразі, за його словами, йде робота над тим, щоб виробляти 155-мм снаряди "натівського" калібру.

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