Ніякого "перемир'я": посол ЄС емоційно розповіла правду про війну в Україні

Посол ЄС наголосила, що ніякого перемир’я не існує, а Росія не дотримується домовленостей.

За її словами, протягом ночі РФ атакувала Україну 90 ударними безпілотниками.

У Дніпрі БпЛА влучили в приватний будинок, загинули двоє людей. У Конотопі на Сумщині постраждала залізнична інфраструктура, вибухи чути ще у низці міст.

"Це так виглядає перемир’я? Вибухи, загиблі цивільні, зруйновані енергетичні об’єкти та транспортна інфраструктура. Сьогоднішня атака - ще один доказ, що Росія не поважає домовленості", - зазначила Матернова.

Вона додала, що в Україні зараз великий холод, а багато багатоповерхівок у Києві досі залишаються без опалення після попередніх ударів по енергетиці. Більшість українців живуть з багатогодинними відключеннями світла.

"Демократичний світ не може відвертати очі від цього", - наголосила посол.