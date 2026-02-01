Никакого "перемирия": посол ЕС эмоционально рассказала правду о войне в Украине

Несмотря на "недельное перемирие", атаки РФ по всей Украине продолжаются. Под ночными ударами беспилотников погибли гражданские и пострадала критическая инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла ЕС в Украине Катарины Матерновой.
Посол ЕС подчеркнула, что никакого перемирия не существует, а Россия не придерживается договоренностей.
По ее словам, в течение ночи РФ атаковала Украину 90 ударными беспилотниками.
В Днепре БпЛА попали в частный дом, погибли два человека. В Конотопе Сумской области пострадала железнодорожная инфраструктура, взрывы слышны еще в ряде городов.
"Это так выглядит перемирие? Взрывы, погибшие гражданские, разрушенные энергетические объекты и транспортная инфраструктура. Сегодняшняя атака - еще одно доказательство, что Россия не уважает договоренности", - отметила Матернова.
Она добавила, что в Украине сейчас большой холод, а многие многоэтажки в Киеве до сих пор остаются без отопления после предыдущих ударов по энергетике. Большинство украинцев живут с многочасовыми отключениями света.
"Демократический мир не может отворачивать глаза от этого", - подчеркнула посол.
Напомним, что утром 29 января в Telegram-каналах начала распространяться информация о якобы прекращении ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре. По сообщениям, российским военным якобы запретили атаковать объекты в Киеве, Киевской области и других регионах Украины.
Одновременно появлялись сообщения, что мораторий может быть взаимным и продлится до 3 февраля. Его якобы связывают с очередным раундом переговоров между Украиной и РФ, запланированным на 1 февраля.
Вечером того же дня президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой временно приостановить удары по украинским городам на время сильных морозов. По его словам, Путин якобы согласился.
Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об энергетическом перемирии с Россией.