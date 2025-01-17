"Це наш важіль впливу": Каллас не бачить підстав скасовувати санкції проти Росії

"Нам однозначно потрібні санкції. Це наш важіль впливу, і було б дуже дивно від нього відмовитися", - сказала Каллас.

Вона зазначила, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх цілей, тому немає підстав для скасування санкцій.

"Якими б не були переговори, ми опинимося в набагато слабшій позиції, якщо санкції будуть зняті передчасно. Я також не думаю, що в інтересах Сполучених Штатів відмовитися від санкцій зараз", - додала глава дипломатії ЄС.