"Это наш рычаг влияния": Каллас не видит оснований отменять санкции против России

Сейчас нет оснований для отмены санкций Европейского Союза против России. Ведь "это рычаг влияния, и было бы очень странно от него отказаться".
Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью AFP, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.
"Нам однозначно нужны санкции. Это наш рычаг влияния, и было бы очень странно от него отказаться", - сказала Каллас.
Она отметила, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей, поэтому нет оснований для отмены санкций.
"Какими бы ни были переговоры, мы окажемся в гораздо более слабой позиции, если санкции будут сняты преждевременно. Я также не думаю, что в интересах Соединенных Штатов отказаться от санкций сейчас", - добавила глава дипломатии ЕС.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз должен отменить санкции против России, поскольку администрация Дональда Трампа готова со следующей недели открыть "новую эру".
Отметим, ЕС одобрил 15 пакетов санкций против России после ее вторжения в Украину в 2022 году и работает над 16-м пакетом мер.
ЕС продолжает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.
Как заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, страна еще не решила, поддерживать ли продление санкций Евросоюза против России, и считает, что ЕС должен принять решение только после консультаций с новой администрацией Дональда Трампа.
Однако, по информации Financial Times, в ЕС рассматривают варианты на случай вето Венгрии на продление санкций против России.
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