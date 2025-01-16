Угорщина відмовилася продовжувати санкції ЄС проти Москви без схвалення Трампа

Угорщина ще не вирішила, чи підтримувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії наприкінці цього місяця, і вважає, що ЄС має ухвалити рішення з цього питання тільки після консультацій із новою адміністрацією Дональда Трампа.

Про це заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я думаю, цілком природно, що, перш ніж ухвалити рішення про продовження санкцій ще на шість місяців, ми запитаємо у нової адміністрації США, як вони бачать майбутнє режиму санкцій", - заявив Бока журналістам у Брюсселі.

Бока сказав, що санкції, які планують продовжити, стосуються різних секторів економіки і заморозки активів російського центробанку.

"Поки немає рішення щодо позиції Угорщини. Ми хочемо відкласти рішення доти, доки не дізнаємося, як адміністрація США бачить майбутнє режиму санкцій", - сказав Бока.

ЄС схвалив 15 пакетів санкцій проти Росії після вторгнення Москви в Україну 2022 року і працює над 16-м пакетом заходів.

ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

Угорщина підтримує тісніші економічні та політичні відносини з Москвою, ніж з іншими країнами ЄС.