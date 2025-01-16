Угорщина відмовилася продовжувати санкції ЄС проти Москви без схвалення Трампа
Угорщина ще не вирішила, чи підтримувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії наприкінці цього місяця, і вважає, що ЄС має ухвалити рішення з цього питання тільки після консультацій із новою адміністрацією Дональда Трампа.
Про це заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я думаю, цілком природно, що, перш ніж ухвалити рішення про продовження санкцій ще на шість місяців, ми запитаємо у нової адміністрації США, як вони бачать майбутнє режиму санкцій", - заявив Бока журналістам у Брюсселі.
Бока сказав, що санкції, які планують продовжити, стосуються різних секторів економіки і заморозки активів російського центробанку.
"Поки немає рішення щодо позиції Угорщини. Ми хочемо відкласти рішення доти, доки не дізнаємося, як адміністрація США бачить майбутнє режиму санкцій", - сказав Бока.
ЄС схвалив 15 пакетів санкцій проти Росії після вторгнення Москви в Україну 2022 року і працює над 16-м пакетом заходів.
ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.
Угорщина підтримує тісніші економічні та політичні відносини з Москвою, ніж з іншими країнами ЄС.
Раніше Financial Times повідомляло, що в ЄС побоюються того, що Дональд Трамп після 20 січня може скасувати укази Джо Байдена про санкції проти Москви. Брюссель стурбований тим, що Трамп може спробувати скасувати рішення свого попередника просто тому, що їх ухвалив Байден, не особливо замислюючись про наслідки