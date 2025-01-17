Орбан хоче скасувати санкції ЄС проти Росії у зв'язку з "новою ерою Трампа"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

"Настав час викинути санкції у вікно і створити з росіянами відносини, вільні від санкцій", - заявив Орбан в ефірі державного радіо.

На думку Орбана, для цього ще потрібен час, але в Брюсселі "прийде тверезість", але зараз вони перебувають у фазі "подолання цього".

Орбан заявив, що все зміниться після приходу до влади Дональда Трампа. "Із вівторка в західному світі настане нова ера", - сказав він. За його словами, чотири роки тому посаду президента нібито було вкрадено у Трампа.

"У 2020 році, якби вони не обдурили, Дональд Трамп залишився б президентом, і тоді не було б українсько-російської війни", - сказав Орбан.

Санкції та вето Угорщини

ЄС схвалив 15 пакетів санкцій проти Росії після вторгнення Москви в Україну 2022 року і працює над 16-м пакетом заходів. ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

Як заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, країна ще не вирішила, чи підтримувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії, і вважає, що ЄС має ухвалити рішення тільки після консультацій із новою адміністрацією Дональда Трампа.

Однак, за інформацією Financial Times, у ЄС розглядають варіанти на випадок вето Угорщини на продовження санкцій проти Москви.

Зокрема, йдеться про 190 млрд євро в депозитарії Euroclear, розташованим у Бельгії. Якщо санкції не продовжать, ці гроші "опиняться в Росії наступного дня", оскільки не буде підстав їх утримувати.

На цей випадок може бути використаний королівський указ часів Другої світової війни (за 1944 рік), який дасть змогу бельгійському королю Філіпу I блокувати передання з країни заморожених активів Росії.