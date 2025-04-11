"Это удар по Китаю": у Зеленского спрогнозировали последствия привлечения бойцов КНР в армию РФ

Привлечение бойцов КНР в армию РФ может иметь серьезные последствия для Китая. После этого Пекин может потерять наиболее нужные для него рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

Подоляк отметил, что ситуация, когда в армии РФ служат солдаты с китайскими паспортами, может привести к тому, что Китай станет гораздо тщательнее относиться к этой проблеме.

Это, по мнению советника, также может заставить Пекин жестче реагировать на действия России, ведь Москва, по информации Подоляка, рекрутировала граждан Китая в обход их власти, что наносит ущерб репутации Китая, в частности в глазах европейцев.

Подоляк отметил, что ситуация, которая сложилась с Россией и Китаем намного сложнее, чем с Северной Кореей.

"Это не Северная Корея. Северной Кореи как субъекта нет. Ее надо было бы там безусловно наказать определенным образом, но ее наказывали уже десятки раз и пока они не развалятся, они так и будут существовать. Китай - это другая история", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, Пекин сейчас немного шокирован тем, что произошло.

"Китай как раз сейчас немного шокирован, мягко говоря, потому что это бьет по репутации. Он же с Европой хочет иметь совсем другие отношения. Для Китая Европа это не Венгрия и не Сербия. Это прежде всего Франция, Германия, Италия, Испания и так далее. Это наиболее нужные рынки для Китая, технологические рынки", - пояснил советник руководителя ОП.