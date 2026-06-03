"Це цирк?": Рубіо поскандалив у Конгресі через незручні питання про Трампа

Майже чотиригодинні слухання відбувалися у напруженій атмосфері. Республіканці переважно підтримували Рубіо, тоді як демократи жорстко критикували його та адміністрацію Трампа.

У певний момент держсекретар не приховував роздратування.

"Це Комітет з питань закордонних справ? Чи це цирк? Що це таке?" - заявив Рубіо.

Суперечка через Трампа

Одним із найгостріших епізодів став обмін репліками з конгресменом-демократом Тедом Ліу.

Політик продемонстрував відеозаписи, на яких Трамп, за його словами, нібито засинає під час офіційних заходів. Після цього він звинуватив Рубіо в неправдивих свідченнях через його заяву про те, що він ніколи не бачив президента сонним під час робочих зустрічей.

"Пане секретарю Рубіо, замість того, щоб проводити засідання уряду в північнокорейському стилі, де всі ходять по кімнаті, цілуючи Дональда Трампа в дупу, я прошу вас бути відвертим з американським народом, а також із Білим домом", - заявив Ліу.

Запитання про вибори та взуття

Ще одна суперечка виникла під час виступу конгресменки Сари Джейкобс.

Вона поставила Рубіо запитання про результати президентських виборів 2020 року та попросила прямо відповісти, хто став їхнім переможцем.

Втім держсекретар відмовився коментувати внутрішньополітичні питання, заявивши, що прийшов на слухання для обговорення зовнішньої політики.

Після цього Джейкобс згадала публікацію The Wall Street Journal про те, що Трамп нібито купував взуття для членів свого кабінету, та пожартувала щодо пари черевиків, які, за її словами, були завеликими для Рубіо.

"Пане секретаре, схоже, у вас є проблеми з визнанням фактів. Ви не можете сказати, що президент програв вибори 2020 року, так само як не хочете визнати, що президент Трамп програє цю безрозсудну війну за власним вибором, і так само як не змогли визнати, що взуття, яке вам купив президент, було завеликим", - наголосила вона.

На це Рубіо заявив, що "не знає, про яке взуття вона говорить". Однак згодом додав, що взуття бренду Florsheim, подароване президентом, йому "чудово підходить".

"Це слухання чи басейн для занурення?"

Наприкінці слухань Рубіо також посперечався з конгресвумен Сідні Камлагер-Доув.

Держсекретар поскаржився, що законодавці ставлять запитання, але не дають часу на відповіді.

"Це ж не слухання. Це що, басейн для занурення? Що це таке?" - іронічно зауважив він.