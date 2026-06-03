"Это цирк?": Рубио поскандалил в Конгрессе из-за неудобных вопросов о Трампе

Почти четырехчасовые слушания проходили в напряженной атмосфере. Республиканцы преимущественно поддерживали Рубио, тогда как демократы жестко критиковали его и администрацию Трампа.

В определенный момент госсекретарь не скрывал раздражения.

"Это Комитет по вопросам иностранных дел? Или это цирк? Что это такое?" - заявил Рубио.

Спор из-за Трампа

Одним из самых острых эпизодов стал обмен репликами с конгрессменом-демократом Тедом Лиу.

Политик продемонстрировал видеозаписи, на которых Трамп, по его словам, якобы засыпает во время официальных мероприятий. После этого он обвинил Рубио в ложных показаниях из-за его заявления о том, что он никогда не видел президента сонным во время рабочих встреч.

"Господин секретарь Рубио, вместо того, чтобы проводить заседания правительства в северокорейском стиле, где все ходят по комнате, целуя Дональда Трампа в задницу, я прошу вас быть откровенным с американским народом, а также с Белым домом", - заявил Лиу.

Вопрос о выборах и обуви

Еще один спор возник во время выступления конгрессменки Сары Джейкобс.

Она задала Рубио вопрос о результатах президентских выборов 2020 года и попросила прямо ответить, кто стал их победителем.

Впрочем госсекретарь отказался комментировать внутриполитические вопросы, заявив, что пришел на слушания для обсуждения внешней политики.

После этого Джейкобс вспомнила публикацию The Wall Street Journal о том, что Трамп якобы покупал обувь для членов своего кабинета, и пошутила о паре ботинок, которые, по ее словам, были слишком большими для Рубио.

"Господин секретарь, похоже, у вас есть проблемы с признанием фактов. Вы не можете сказать, что президент проиграл выборы 2020 года, так же как не хотите признать, что президент Трамп проигрывает эту безрассудную войну по собственному выбору, и так же как не смогли признать, что обувь, которую вам купил президент, была слишком большой", - подчеркнула она.

На это Рубио заявил, что "не знает, о какой обуви она говорит". Однако впоследствии добавил, что обувь бренда Florsheim, подаренная президентом, ему "прекрасно подходит".

"Это слушания или бассейн для погружения?"

В конце слушаний Рубио также поспорил с конгрессвумен Сидни Камлагер-Доув.

Госсекретарь пожаловался, что законодатели задают вопросы, но не дают времени на ответы.

"Это же не слушания. Это что, бассейн для погружения? Что это такое?" - иронично заметил он.