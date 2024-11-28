Це треба робити вчасно: як правильно використовувати покажчики повороту

Подача відповідного сигналу перед маневром - це обов’язок кожного водія. Тому дуже важливо пам'ятати, що:

у населених пунктах сигнал подавати за 50-100 метрів до маневру,

поза населеними пунктами - за 150–200 метрів,

при завершенні маневру сигнал слід вимикати, щоб уникнути дезорієнтації інших учасників дорожнього руху.

Також правоохоронці звертають увагу на те, що сигнали подаються:

перед початком руху і зупинкою.

перед перестроюванням, поворотом чи розворотом.

Водночас у разі несправності покажчиків можна використовувати сигнали рукою.

Однак важливо пам'ятати, що сигнал повороту є попередженням, а не гарантією пріоритету.

"Пам’ятайте, що подавання попереджувального сигналу не дає водієві переваги і не звільняє його від необхідності вжиття запобіжних заходів", - наголошують у поліції.

Звертаємо увагу на те, що раніше у коментарі РБК-Україна адвокат Євген Буліменко розповідав про те, чи загрожує водіям відповідальність, якщо вони не вмикають поворотник перед здійсненням потрібного маневру під час дорожнього руху.

Також нагадаємо, що водіям, які не сплатили штраф протягом 15 днів з моменту отримання постанови, загрожує примусове стягнення коштів з рахунків.