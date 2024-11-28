Это нужно делать вовремя: как правильно использовать указатели поворота

Водителям напоминают о важности использования указателей поворота для безопасности дорожного движения и избегания аварий из-за несоблюдения правил подачи сигналов перед маневрами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Тернопольской области.
Подача ответного сигнала перед маневром – это обязанность каждого водителя. Поэтому очень важно помнить, что:
в населенных пунктах сигнал подавать за 50-100 метров до маневра,
вне населенных пунктов - в 150-200 метрах,
При завершении маневра сигнал следует выключать во избежание дезориентации других участников дорожного движения.
Также правоохранители обращают внимание на то, что сигналы подаются:
перед началом движения и остановкой.
перед перестройкой, поворотом или разворотом.
В случае неисправности указателей можно использовать сигналы рукой.
Однако важно помнить, что сигнал поворота является предупреждением, а не гарантией приоритета.
"Помните, что подача предупреждающего сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от необходимости принятия мер предосторожности", - отмечают в полиции.
Обращаем внимание, что ранее в комментарии РБК-Украина адвокат Евгений Булименко рассказывал о том, грозит ли водителям ответственность, если они не включают поворотник перед совершением нужного маневра во время дорожного движения.
Также напомним, что водителям, не уплатившим штраф в течение 15 дней с момента получения постановления, грозит принудительное взыскание средств со счетов.
Добавим, что РБК-Украина уже рассказывала о том, предусмотрена ли в Украине ответственность для водителей, ездящих зимой на автомобили без зимней резины. Подробности - читайте в нашем материале.
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