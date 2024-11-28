Это нужно делать вовремя: как правильно использовать указатели поворота

Подача ответного сигнала перед маневром – это обязанность каждого водителя. Поэтому очень важно помнить, что:

в населенных пунктах сигнал подавать за 50-100 метров до маневра,

вне населенных пунктов - в 150-200 метрах,

При завершении маневра сигнал следует выключать во избежание дезориентации других участников дорожного движения.

Также правоохранители обращают внимание на то, что сигналы подаются:

перед началом движения и остановкой.

перед перестройкой, поворотом или разворотом.

В случае неисправности указателей можно использовать сигналы рукой.

Однако важно помнить, что сигнал поворота является предупреждением, а не гарантией приоритета.

"Помните, что подача предупреждающего сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от необходимости принятия мер предосторожности", - отмечают в полиции.

Обращаем внимание, что ранее в комментарии РБК-Украина адвокат Евгений Булименко рассказывал о том, грозит ли водителям ответственность, если они не включают поворотник перед совершением нужного маневра во время дорожного движения.

Также напомним, что водителям, не уплатившим штраф в течение 15 дней с момента получения постановления, грозит принудительное взыскание средств со счетов.