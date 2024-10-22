ua en ru
Вт, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що чекає на водіїв, які не сплатили штраф: пояснення адвоката

Вівторок 22 жовтня 2024 18:09
UA EN RU
Що чекає на водіїв, які не сплатили штраф: пояснення адвоката Фото: водій (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська
Експерт: Євген Буліменко

Якщо водій не сплачує штраф протягом 15 днів з моменту отримання постанови, справа може бути передана до державної виконавчої служби, що призведе до примусового стягнення коштів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат Євген Буліменко.

Він пояснив, що термін у 15 днів встановлений ст. 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При цьому, оскаржити постанову про накладання штрафу можна оскаржити також у 15-денний строк.

Буліменко зазначив, що у випадку несплати штрафу у встановлений законодавством термін, з водія буде стягнуто не лише штраф, але й додаткові витрати.

Така постанова надсилається до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна.

"Отже, у випадку, якщо водій погоджується з накладеним штрафом або його скаргу на постанову про накладення штрафу залишено без задоволення, краще сплатити штраф до моменту надсилання постанови про накладення штрафу для примусового виконання до органу державної виконавчої служби", - порадив Буліменко.

Окрім цього, адвокат додав, що у разі автоматичної фіксації порушень (ст. 300.1 та 300.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення), водій може уникнути сплати великих санкцій.

Таким чином, наприклад, за перевищення швидкості чи неправильне паркування, він може сплатити 50% штрафу. Це можливо у таких випадках:

  • до вручення такої постанови,
  • до отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні,
  • повернення поштового відправлення з позначкою про невручення,
  • протягом 10 днів з дня набрання постановою законної сили.

Адвокат додав, що несплата штрафу протягом 30 днів призводить до примусового стягнення, хоча штраф у такому випадку не подвоюється.

Нагадаємо, що з 1 листопада водіїв чекають важливі зміни в ПДР, про які ми розповідали раніше.

Також в Україні для водіїв передбачені штрафи у певних випадках, коли фари авто не працюють.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПДР Штрафи
NEWS
Перегляд рішень, перевірки і не тільки. Зеленський затвердив низку указів щодо МСЕК
Перегляд рішень, перевірки і не тільки. Зеленський затвердив низку указів щодо МСЕК
DAILY
Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ