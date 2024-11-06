Чи штрафують в Україні за літню гуму взимку: відповідь адвоката
Зимова гума є критично важливою для безпеки автомобіля в холодну пору року, особливо при низьких температурах і на слизьких дорогах. В Україні вже був внесений у ВРУ законопроєкт щодо відповідальності за її відсутність на авто взимку.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат Євген Буліменко.
Він додав, що відповідний законопроєкт, який врегулював би питання відповідальності водіїв за не зміну літньої гуми на зимову було внесено до ВРУ ще у лютому 2024 року.
Наразі з картки законопроєкту відомо лише те, що він був наданий до ознайомлення, а у порядок денний його мали б внести ще 3 вересня.
Таким чином, Буліменко зазначив, що зараз в Україні поки що відсутній штраф для водіїв, які їздять на автомобілі взимку із літніми шинами.
Адвокат додав, що у разі прийняття законопроєкту водії сплачували б за відсутність зимової гуми штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 грн, за умови першого порушення.
Чому необхідно замінювати гуму взимку
Сьогодні в Україні заміна гуми на зимову не є обов'язковою з погляду законодавства, адже відповідальність за поїздку на транспорті на літній гумі узимку відсутня.
Однак зимова гума може зберегти життя як водія, так і пішохода.
Відомо, що при температурі нижче ніж +7°С літня гума не лише втрачає свої властивості, але й "дубіє".
Це призводить до того, що транспортом стає дуже складно керувати. Гальмівний шлях також збільшується. Це може призвести до ДТП, особливо під час ожеледиці або снігопаду.
Раніше ми повідомляли, що нещодавно у ВРУ також був зареєстрований законопроєкт, який пропонує позбавляти прав водіїв, які допускають повторні порушення на деяких ділянках дороги.
Окрім цього нагадаємо, що з 1 листопада правила дорожнього руху перейшли на "зимовий період".
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