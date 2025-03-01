"Це своєрідний торг". Дуда закликав Зеленського повернутися до перемовин з Трампом

"Вчора сталася певна, що тут багато приховувати, безвихідь", - заявив президент Польщі.

На його думку, Зеленському слід спокійно сісти за цей стіл і вести переговори про таке рішення, яке забезпечить безпеку України. Він зауважив, що поспілкувався з українським президентом перед своїм візитом до Сполучених Штатів.

"Так, це певний тип торгу, бо президент Дональд Трамп усе своє професійне життя провів як великий бізнесмен.. Я сказав: "Володимире, я вважаю, що треба до цього просто пристосуватися й шукати порозуміння з ним, шукаючи спільне рішення, на американський лад, коли можна встановити такі умови, що обидві сторони виграють", - розповів він.

Дуда підкреслив, що порадив Зеленському вести "спокійні, конструктивні переговори" з Трампом.

"Сьогодні я скажу так: треба повернутися до столу переговорів, треба знову сісти за стіл перемовин. Володимир Зеленський має повернутися до цього столу, спокійно сісти і, зберігаючи спокій, вести переговори про таке рішення, яке забезпечить безпеку України", - пояснив Дуда.

Польський президент також підкреслив, що Польща та інші союзники України повинні продовжувати підтримувати Київ. Він зазначив, що мир в Україні має бути досягнутий таким чином, щоб "Росія більше нікого не атакувала".