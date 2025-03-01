"Це своєрідний торг". Дуда закликав Зеленського повернутися до перемовин з Трампом

Вчора у Білому домі відбулась сварка між українським президентом Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом. Сторонам треба повернутись до переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WP Wiadomości.
"Вчора сталася певна, що тут багато приховувати, безвихідь", - заявив президент Польщі.
На його думку, Зеленському слід спокійно сісти за цей стіл і вести переговори про таке рішення, яке забезпечить безпеку України. Він зауважив, що поспілкувався з українським президентом перед своїм візитом до Сполучених Штатів.
"Так, це певний тип торгу, бо президент Дональд Трамп усе своє професійне життя провів як великий бізнесмен.. Я сказав: "Володимире, я вважаю, що треба до цього просто пристосуватися й шукати порозуміння з ним, шукаючи спільне рішення, на американський лад, коли можна встановити такі умови, що обидві сторони виграють", - розповів він.
Дуда підкреслив, що порадив Зеленському вести "спокійні, конструктивні переговори" з Трампом.
"Сьогодні я скажу так: треба повернутися до столу переговорів, треба знову сісти за стіл перемовин. Володимир Зеленський має повернутися до цього столу, спокійно сісти і, зберігаючи спокій, вести переговори про таке рішення, яке забезпечить безпеку України", - пояснив Дуда.
Польський президент також підкреслив, що Польща та інші союзники України повинні продовжувати підтримувати Київ. Він зазначив, що мир в Україні має бути досягнутий таким чином, щоб "Росія більше нікого не атакувала".
Нагадаємо, що вчора, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. В Білому домі відбулося засідання президента України Володимира Зеленського з президентом та віце-президентом США Дональдом Трампом і Дж.Д. Вансом.
Лідери зокрема мали підписати угоду щодо українських мінералів.
Однак під час спілкування у Білому домі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася суперечка, яка стосувалася війни в Україні.
Після сварки Трамп зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті. Пізніше Володимир Зеленський достроково поїхав з Білого дому.
Трамп звинуватив президент України, що той нібито не готовий до миру.
Варто додати, у Вашингтоні також очікувалося підписання угоди між Україною та США щодо мінералів. Але цього не сталося.
Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що Європа вступилась за Україну на фоні сварки Зеленського та Трампа. Детальніше по заяви лідерів європейських країн та організацій можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Варто додати, що відразу після перепалки американського та українського лідерів польський прем'єр-міністр Дональд Туск зауважив, що українці не самотні та підтримав зокрема Зеленського.
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