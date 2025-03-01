"Это своеобразный торг". Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с Трампом

"Вчера произошла определенная, что здесь много скрывать, тупик", - заявил президент Польши.

По его мнению, Зеленскому следует спокойно сесть за этот стол и вести переговоры о таком решении, которое обеспечит безопасность Украины. Он отметил, что пообщался с украинским президентом перед своим визитом в Соединенные Штаты.

"Да, это определенный тип торга, потому что президент Дональд Трамп всю свою профессиональную жизнь провел как крупный бизнесмен. Я сказал: "Владимир, я считаю, что надо к этому просто приспособиться и искать взаимопонимание с ним, ища общее решение, на американский лад, когда можно установить такие условия, что обе стороны выиграют", - рассказал он.

Дуда подчеркнул, что посоветовал Зеленскому вести "спокойные, конструктивные переговоры" с Трампом.

"Сегодня я скажу так: надо вернуться к столу переговоров, надо снова сесть за стол переговоров. Владимир Зеленский должен вернуться к этому столу, спокойно сесть и, сохраняя спокойствие, вести переговоры о таком решении, которое обеспечит безопасность Украины", - пояснил Дуда.

Польский президент также подчеркнул, что Польша и другие союзники Украины должны продолжать поддерживать Киев. Он отметил, что мир в Украине должен быть достигнут таким образом, чтобы "Россия больше никого не атаковала".