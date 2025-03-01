"Это своеобразный торг". Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с Трампом

Вчера в Белом доме состоялась ссора между украинским президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. Сторонам надо вернуться к переговорам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP Wiadomości.
"Вчера произошла определенная, что здесь много скрывать, тупик", - заявил президент Польши.
По его мнению, Зеленскому следует спокойно сесть за этот стол и вести переговоры о таком решении, которое обеспечит безопасность Украины. Он отметил, что пообщался с украинским президентом перед своим визитом в Соединенные Штаты.
"Да, это определенный тип торга, потому что президент Дональд Трамп всю свою профессиональную жизнь провел как крупный бизнесмен. Я сказал: "Владимир, я считаю, что надо к этому просто приспособиться и искать взаимопонимание с ним, ища общее решение, на американский лад, когда можно установить такие условия, что обе стороны выиграют", - рассказал он.
Дуда подчеркнул, что посоветовал Зеленскому вести "спокойные, конструктивные переговоры" с Трампом.
"Сегодня я скажу так: надо вернуться к столу переговоров, надо снова сесть за стол переговоров. Владимир Зеленский должен вернуться к этому столу, спокойно сесть и, сохраняя спокойствие, вести переговоры о таком решении, которое обеспечит безопасность Украины", - пояснил Дуда.
Польский президент также подчеркнул, что Польша и другие союзники Украины должны продолжать поддерживать Киев. Он отметил, что мир в Украине должен быть достигнут таким образом, чтобы "Россия больше никого не атаковала".
Напомним, что вчера, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. В Белом доме состоялось заседание президента Украины Владимира Зеленского с президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Дж.Д. Вансом.
Лидеры в частности должны были подписать соглашение по украинским минералам.
Однако во время общения в Белом доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел спор, который касался войны в Украине.
После ссоры Трамп собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете. Позже Владимир Зеленский досрочно уехал из Белого дома.
Трамп обвинил президент Украины, что тот якобы не готов к миру.
Стоит добавить, в Вашингтоне также ожидалось подписание соглашения между Украиной и США по минералам. Но этого не произошло.
Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.
Заметим, что Европа вступилась за Украину на фоне ссоры Зеленского и Трампа. Подробнее о заявлениях лидеров европейских стран и организаций можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит добавить, что сразу после перепалки американского и украинского лидеров польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что украинцы не одиноки и поддержал в частности Зеленского.
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