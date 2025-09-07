"Це справжній терор": як світ реагує на наймасованіший удар РФ по Україні

Європейський Союз

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відзначила, що диктатор Путін стає дедалі зухвалішим, завдавши удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві.

Дипломат розповіла, що щойно повернулися до Києва і пережила одну з найжахливіших ночей.

"Грім вибухів не дав заснути, і я знову провела ніч на підлозі у ванній кімнаті готелю - моєму укритті, коли лунають сирени і світ зовні руйнується", - повідомила посол.

Вона наголосила, що цієї ночі Росія завдала наймасованішого повітряного удару за весь час повномасштабного вторгнення - під ударом були Київ, Кременчук, Кривий Ріг, Одеса, Дніпро, Суми та Запоріжжя.

"Ця ескалація з боку Путіна - це справжній терор. Це напад на людей, на демократію, на наш дух... Українці справедливо вимагають більше, ніж слова. Більш жорсткі санкції - особливо щодо російської нафти та газу. І більше зброї для України зараз - щоб зупинити цей терор", - додала Матернова.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосив, що "Кремль вкотре знущається з дипломатії, зневажає міжнародне право і без розбору вбиває людей".

"Ми зміцнюємо збройні сили України, створюємо надійні гарантії безпеки і посилюємо санкції, щоб посилити тиск на Росію. Вбивства мають припинитися", - зазначила вона.

Своєю чергою голова дипломатії ЄС Кая Каллас, коментуючи удар по Україні, підкреслила, що кожна атака Росії - це свідомий вибір і послання.

"Сьогоднішні удари, зокрема по урядовій будівлі в Києві, є частиною чіткої схеми ескалації. Ми продовжуватимемо підтримувати оборонну промисловість України та посилюватимемо санкції проти Москви", - написала Каллас в X.

Франція

Як вважає французький президент Еммануель Макрон, Росія заглиблюється в логіку війни і терору.

"На боці України ми продовжуватимемо робити все для того, щоб справедливий і сталий мир запанував", - підкреслив Макрон.

Варто додати, що сьогодні він провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Британія

Прем'єр Британії Кір Стармер відзначив, що сьогодні "вперше було пошкоджено серце уряду України". На його думку, "ці боягузливі удари" свідчать про те, що Путін вважає, що може діяти безкарно

"Він не серйозно ставиться до миру. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні твердо підтримувати Україну та її суверенітет", - сказав Стармер.

Латвія

Президент Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що російська атака продемонструвала те, що Москва пішла на ескалацію конфлікту, оскільки внаслідок одного з ударів була пошкоджена будівля Кабміну.

"Послання зрозуміле: Кремль хоче війни, а не миру. Наша відповідь має полягати в постачанні більшої кількості зброї Україні та посиленні тиску на Росію", - написав він в X (Twitter).

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня після першої атаки на будівлю уряду України заявила, що "Росія не хоче миру, вона хоче ще більше війни, агресії та страждань". Вона зазначила, що Європа "повинна це зупинити".

Чехія

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував масований обстріл України, заявивши, що Путін "хоче вбити якомога більше українців".

"Минулої ночі він запустив понад 800 дронів і ракет, убивши матір та її двомісячну дитину. Боягуз, який нападає на жінок і дітей. Говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора", - зазначив він.

Естонія

Глава МЗС Естонії Маргус Тсакхна вважає, що російські терористичні "антирекорди" вимагають рішучої відповіді - нових, суворих санкцій проти РФ та більшої підтримки України.