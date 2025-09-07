"Это настоящий террор": как мир реагирует на самый массированный удар РФ по Украине

Европейский Союз

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что диктатор Путин становится все более дерзким, нанеся удар по зданию Кабинета министров в Киеве.

Дипломат рассказала, что только что вернулись в Киев и пережила одну из самых ужасных ночей.

"Гром взрывов не дал заснуть, и я снова провела ночь на полу в ванной комнате отеля - моем укрытии, когда раздаются сирены и мир снаружи разрушается", - сообщила посол.

Она подчеркнула, что этой ночью Россия нанесла самый массированный воздушный удар за все время полномасштабного вторжения - под ударом были Киев, Кременчуг, Кривой Рог, Одесса, Днепр, Сумы и Запорожье.

"Эта эскалация со стороны Путина - это настоящий террор. Это нападение на людей, на демократию, на наш дух... Украинцы справедливо требуют больше, чем слова. Более жесткие санкции - особенно в отношении российской нефти и газа. И больше оружия для Украины сейчас - чтобы остановить этот террор", - добавила Матернова.

Латвия

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что российская атака продемонстрировала то, что Москва пошла на эскалацию конфликта, поскольку в результате одного из ударов было повреждено здание Кабмина.

"Послание понятно: Кремль хочет войны, а не мира. Наш ответ должен заключаться в поставках большего количества оружия Украине и усилении давления на Россию", - написал он в X (Twitter).

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня после первой атаки на здание правительства Украины заявила, что "Россия не хочет мира, она хочет еще больше войны, агрессии и страданий". Она отметила, что Европа "должна это остановить".

Чехия

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский прокомментировал массированный обстрел Украины, заявив, что Путин "хочет убить как можно больше украинцев".

"Минувшей ночью он запустил более 800 дронов и ракет, убив мать и его двухмесячного ребенка. Трус, который нападает на женщин и детей. Говорить сегодня о прекращении помощи Украине означает стать на сторону агрессора", - отметил он.

Эстония

Глава МИД Эстонии Маргус Тсакхна считает, что российские террористические "антирекорды" требуют решительного ответа - новых, суровых санкций против РФ и большей поддержки Украины.