Сенатори США хочуть викликати посла РФ свідчити про викрадення дітей з України
Американські сенатори мають намір викликати російського посла у США Олександра Дарчієва для надання свідчень щодо викрадення українських дітей окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The HilL.
Йдеться про сенаторів республіканця Ліндсі Грема і демократа Браяна Шатца, які працюють над організацією слухань у підкомітеті Сенату США з питань державних і міжнародних операцій, присвячених кампанії РФ з викрадення українських дітей.
Шатц сказав, що для російського посла важливо постати перед комітетом "для притягнення до відповідальності".
"Це справжнє звірство, і американський уряд має допомогти встановити факти і спробувати виправити скоєне", - заявив сенатор.
Американські чиновники запланували надіслати Дарчієву запрошення, однак вони сумніваються, що він погодиться на візит до США.
"Я майже впевнений, що ми не можемо змусити іноземця приїхати", - повідомив Шатц.
Дата слухань поки що невідома. Посольство України у Вашингтоні вже розпочало підготовку до процесу і заявило про готовність приєднатися.
The Hill зазначає, що за оцінками правозахисників, Росія насильно вивезла щонайменше 20 тисяч дітей з окупованих територій України. Водночас російська влада заявляє про цифру в 700 тисяч.
РФ примусово всиновлює і перевиховує дітей з України
Правозахисні організації, зокрема Гельсінська комісія та Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету (HRL), задокументували сотні випадків примусового в синовлення та перевиховання українських дітей у рамках "системної програми Кремля".
За даними HRL, у Росії діє понад 200 таборів, де дітей готують до військової служби, зокрема їх налаштовують проти своєї Батьківщини України.
Директор HRL Натаніель Реймонд наголосив, що отримані докази будуть використані в судових процесах проти російського диктатора Володимира Путіна, уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Белової та інших причетних осіб.
Він також закликав міжнародне співтовариство чинити максимальний тиск на Росію для розкриття даних про місцезнаходження депортованих дітей і забезпечення їхнього повернення в Україну.
Нагадаємо, раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем пригрозив, що якщо Росія не поверне викрадених українських дітей, він просуватиме законопроект про визнання РФ державою-спонсором тероризму.
Як Україна повертає дітей із РФ
Як відомо, президент Володимир Зеленський ініціював проєкт Bring Kids Back UA, метою якого є повернення українських дітей з РФ і тимчасово окупованих територій.
Україні частково вдається повертати дітей - станом на сьогодні до двох тисяч дітей повернулися додому.
РБК-Україна писало, що днями Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще 17 дітей і підлітків. Це сталося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.