Сенаторы США хотят вызвать посла РФ свидетельствовать о похищении детей из Украины

Вашингтон, Четверг 30 октября 2025 01:30
UA EN RU
Сенаторы США хотят вызвать посла РФ свидетельствовать о похищении детей из Украины Фото: согласно оценкам правозащитников, РФ вывезла не менее 20 тысяч детей из оккупации (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Американские сенаторы добиваются вызова российского посла в США Александра Дарчиева для дачи показаний относительно похищения украинских детей оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The HilL.

Речь идет о сенаторах республиканце Линдси Грэме и демократе Брайане Шатце, которые работают над организацией слушаний в подкомитете Сената США по вопросам государственных и международных операций, посвященных кампании РФ по похищению украинских детей.

Шатц сказал, что для российского посла важно предстать перед комитетом "для привлечения к ответственности".

"Это настоящее зверство, и американское правительство должно помочь установить факты и попытаться исправить содеянное", - заявил сенатор.

Американские чиновники запланировали отправить Дарчиеву приглашение, однако они сомневаются, что он согласится на визит в США.

"Я почти уверен, что мы не можем заставить иностранца приехать", - сообщил Шатц.

Дата слушаний пока неизвестна. Посольство Украины в Вашингтоне уже начало подготовку к процессу и заявило о готовности присоединиться.

The Hill отмечает, что по оценкам правозащитников, Россия насильно вывезла не менее 20 тысяч детей с оккупированных территорий Украины. В то же время российские власти заявляют о цифре в 700 тысяч.

РФ принудительно усыновляет и перевоспитывает детей из Украины

Правозащитные организации, в частности Хельсинкская комиссия и Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета (HRL), задокументировали сотни случаев принудительного усыновления и перевоспитания украинских детей в рамках "системной программы Кремля".

По данным HRL, в России действует более 200 лагерей, где детей готовят к военной службе, в том числе их настраивают против своей Родины Украины.

Директор HRL Натаниэль Реймонд подчеркнул, что полученные доказательства будут использованы в судебных процессах против российского диктатора Владимира Путина, уполномоченного РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и других причастных лиц.

Он также призвал международное сообщество оказать максимальное давление на Россию для раскрытия данных о местонахождении депортированных детей и обеспечения их возвращения в Украину.

Напомним, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил, что если Россия не вернет похищенных украинских детей, он будет продвигать законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Как Украина возвращает детей из РФ

Как известно, президент Владимир Зеленский инициировал проект Bring Kids Back UA, целью которого является возвращение украинских детей из РФ и временно оккупированных территорий.

Украине частично удается возвращать детей - по состоянию на сегодня до двух тысяч детей вернулись домой.

РБК-Украина писало, что на днях Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще 17 детей и подростков. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Сенат США Посольство РФ Война в Украине Дети
