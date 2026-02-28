"Це справедливо": Зеленський пояснив, чому режим Ірану заслужив на удари

Масштаби іранської допомоги РФ

Глава держави підкреслив, що іранський режим добровільно обрав підтримку Кремля, хоча Україна ніколи не загрожувала Тегерану.

За час повномасштабного вторгнення Росія використала проти українців десятки тисяч безпілотників.

"Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед" - проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики", - зазначив Зеленський.

Він додав, що від іранського терору страждають і інші народи, тому позбавлення від такого режиму є шансом на безпеку для всього регіону.

Позиція щодо ескалації

Президент наголосив, що Україна виступає за збереження життів та недопущення розширення війни. Важливу роль у цьому відіграє позиція міжнародних партнерів.

"Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають", - підкреслив він.