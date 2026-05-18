"Це справді дуже боляче": Зеленський назвав втрати Росії від ударів України

Глава держави розповів про результати доповіді розвідки щодо російських втрат від українських "далекобійних санкцій".

"Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей", - зазначив Зеленський.

За його словами, для відновлення видобутку на свердловинах Росії треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам. Останні глушать свердловини навіть через коливання ринку, але росіяни так не можуть.

"Їм втрачати видобуток - це справді дуже боляче. І якщо говорити про загальні російські державні доходи, завдяки комплексному нашому тиску - на всіх рівнях - за п’ять місяців року в них уже дефіцит значно більше, ніж вони планували на рік", - наголосив президент.

Диктатор веде Росію до банкрутства

Він додав, що російський диктатор "відклав грошей на війну", але не стільки щоб воювати безкінечно. Зеленський також зауважив, що кожен удар України у відповідь штовхає країну-агресорку до завершення війни.

"Зараз у них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх. Ми будемо ламати їх", - розповів глава держави.

Президент також зауважив, що погодив нові операції українським спецслужбам та Силам оборони України.