"Це не справа НАТО": Іспанія відповіла на ультиматум США щодо Ормузької протоки

Ормузька протока не входить до компетенції НАТО, і Альянс не братиме участі у війні на Близькому Сході.
Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
За словами Альбареса, забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці виходить за межі сфери дій НАТО. Очільник МЗС наголосив, що союзники не були проінформовані про плани США і з ними не консультувалися.
"НАТО не бере участі в цій війні. Близький Схід не входить до сфери дій НАТО, і тому не лише ми, а й багато союзників висловили таку ж думку: НАТО не братиме участі в цій війні", - підкреслив міністр.
Ці заяви прозвучали у відповідь на тиск президента США Дональда Трампа, який вимагає від союзників активніших дій у регіоні. Трамп раніше критикував Альянс за бездіяльність і навіть погрожував виходом США з організації.
Попри спротив Іспанії, Генсек НАТО Марк Рютте намагається спонукати країни-члени до створення спеціальної місії. США очікують від партнерів конкретних кроків для розблокування протоки, де зараз заблоковано близько 2000 суден.
Через відсутність консенсусу всередині НАТО, Велика Британія почала формування окремої "коаліції охочих". До неї вже готові приєднатися понад 40 країн, щоб відновити безпеку судноплавства в обхід офіційних структур Альянсу.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп висунув союзникам ультиматум, вимагаючи від Європи взяти на себе повну відповідальність за безпеку в Ормузькій протоці. Вашингтон вимагає конкретних зобов’язань щодо патрулювання регіону вже найближчими днями.
Водночас голова дипломатії ЄС Кая Каллас різко відповіла на ці претензії. Вона наголосила, що підтримка у сфері безпеки має бути взаємною. За її словами, Європа не бачила належної допомоги від США у протистоянні з Росією, тому не повинна самотужки гарантувати безпеку на Близькому Сході.
Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер уже обговорив із Трампом деталі відкриття Ормузької протоки. Лондон намагається знайти компроміс і створити "коаліцію охочих", щоб уникнути остаточного розколу всередині Альянсу.