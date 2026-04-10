"Це не справа НАТО": Іспанія відповіла на ультиматум США щодо Ормузької протоки

Позиція Іспанії щодо ультиматуму Трампа

За словами Альбареса, забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці виходить за межі сфери дій НАТО. Очільник МЗС наголосив, що союзники не були проінформовані про плани США і з ними не консультувалися.

"НАТО не бере участі в цій війні. Близький Схід не входить до сфери дій НАТО, і тому не лише ми, а й багато союзників висловили таку ж думку: НАТО не братиме участі в цій війні", - підкреслив міністр.

Ці заяви прозвучали у відповідь на тиск президента США Дональда Трампа, який вимагає від союзників активніших дій у регіоні. Трамп раніше критикував Альянс за бездіяльність і навіть погрожував виходом США з організації.

Зусилля НАТО та альтернативні коаліції

Попри спротив Іспанії, Генсек НАТО Марк Рютте намагається спонукати країни-члени до створення спеціальної місії. США очікують від партнерів конкретних кроків для розблокування протоки, де зараз заблоковано близько 2000 суден.

Через відсутність консенсусу всередині НАТО, Велика Британія почала формування окремої "коаліції охочих". До неї вже готові приєднатися понад 40 країн, щоб відновити безпеку судноплавства в обхід офіційних структур Альянсу.