ua en ru
Пт, 10 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Ми не бачили допомоги з Росією": Каллас відповіла на претензії через Ормузьку протоку

19:20 10.04.2026 Пт
2 хв
Яку претензію Кая Каллас озвучила партнерам?
aimg Сергій Козачук
"Ми не бачили допомоги з Росією": Каллас відповіла на претензії через Ормузьку протоку Фото: глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас (Getty Images)

Європа не повинна самотужки гарантувати безпеку в Ормузькій протоці, оскільки підтримка у сфері безпеки має бути взаємною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас в інтерв'ю CNN.

Читайте також: Трамп хоче перекласти безпеку Ормузької протоки на Європу і висунув ультиматум, - ЗМІ

Позиція ЄС щодо безпеки в регіоні

Під час розмови з журналісткою Беккі Андерсон голова дипломатії ЄС захистила зусилля Європи у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Вона відповіла на критику, що лунає з боку США та країн Перської затоки щодо недостатньої активності європейських країн у цьому питанні.

Каллас підкреслила, що міжнародна співпраця у сфері безпеки має бути двосторонньою. Зокрема, вона звернула увагу на недостатню залученість країн Перської затоки до вирішення проблем, спричинених російською агресією.

"Ми не бачили, щоб країни Перської затоки допомагали нам із Росією, це не може бути вулицею з одностороннім рухом", - заявила Каллас.

Суперечки навколо Ормузької протоки

Нагадаємо, останнім часом питання безпеки в Ормузькій протоці стало причиною напруженості між США та Європою. Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп висунув ультиматум європейським союзникам, вимагаючи від них взяти на себе основний тягар забезпечення безпеки в регіоні.

Пізніше Трамп та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер обговорили технічні деталі можливого відкриття цієї стратегічної протоки.

Водночас британський прем'єр жорстко розкритикував політичні "ігри" лідерів США та Росії, заявивши, що йому "набрид" їхній вплив на стабільність світових цін на енергоносії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Аналітика
