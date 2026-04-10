"Ми не бачили допомоги з Росією": Каллас відповіла на претензії через Ормузьку протоку
Європа не повинна самотужки гарантувати безпеку в Ормузькій протоці, оскільки підтримка у сфері безпеки має бути взаємною.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас в інтерв'ю CNN.
Позиція ЄС щодо безпеки в регіоні
Під час розмови з журналісткою Беккі Андерсон голова дипломатії ЄС захистила зусилля Європи у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.
Вона відповіла на критику, що лунає з боку США та країн Перської затоки щодо недостатньої активності європейських країн у цьому питанні.
Каллас підкреслила, що міжнародна співпраця у сфері безпеки має бути двосторонньою. Зокрема, вона звернула увагу на недостатню залученість країн Перської затоки до вирішення проблем, спричинених російською агресією.
"Ми не бачили, щоб країни Перської затоки допомагали нам із Росією, це не може бути вулицею з одностороннім рухом", - заявила Каллас.
Суперечки навколо Ормузької протоки
Нагадаємо, останнім часом питання безпеки в Ормузькій протоці стало причиною напруженості між США та Європою. Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп висунув ультиматум європейським союзникам, вимагаючи від них взяти на себе основний тягар забезпечення безпеки в регіоні.
Пізніше Трамп та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер обговорили технічні деталі можливого відкриття цієї стратегічної протоки.
Водночас британський прем'єр жорстко розкритикував політичні "ігри" лідерів США та Росії, заявивши, що йому "набрид" їхній вплив на стабільність світових цін на енергоносії.