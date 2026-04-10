"Это не дело НАТО": Испания ответила на ультиматум США по Ормузскому проливу

Ормузский пролив не входит в компетенцию НАТО, и Альянс не будет участвовать в войне на Ближнем Востоке.
Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
По словам Альбареса, обеспечение свободного судоходства в Ормузском проливе выходит за пределы сферы действий НАТО. Глава МИД подчеркнул, что союзники не были проинформированы о планах США и с ними не консультировались.
"НАТО не участвует в этой войне. Ближний Восток не входит в сферу действий НАТО, и поэтому не только мы, но и многие союзники выразили такое же мнение: НАТО не будет участвовать в этой войне", - подчеркнул министр.
Эти заявления прозвучали в ответ на давление президента США Дональда Трампа, который требует от союзников более активных действий в регионе. Трамп ранее критиковал Альянс за бездействие и даже угрожал выходом США из организации.
Несмотря на сопротивление Испании, Генсек НАТО Марк Рютте пытается побудить страны-члены к созданию специальной миссии. США ожидают от партнеров конкретных шагов для разблокирования пролива, где сейчас заблокировано около 2000 судов.
Из-за отсутствия консенсуса внутри НАТО, Великобритания начала формирование отдельной "коалиции желающих". К ней уже готовы присоединиться более 40 стран, чтобы восстановить безопасность судоходства в обход официальных структур Альянса.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп выдвинул союзникам ультиматум, требуя от Европы взять на себя полную ответственность за безопасность в Ормузском проливе. Вашингтон требует конкретных обязательств по патрулированию региона уже в ближайшие дни.
В то же время глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко ответила на эти претензии. Она подчеркнула, что поддержка в сфере безопасности должна быть взаимной. По ее словам, Европа не видела должной помощи от США в противостоянии с Россией, поэтому не должна самостоятельно гарантировать безопасность на Ближнем Востоке.
Также РБК-Украина писало, что премьер-министр Британии Кир Стармер уже обсудил с Трампом детали открытия Ормузского пролива. Лондон пытается найти компромисс и создать "коалицию желающих", чтобы избежать окончательного раскола внутри Альянса.