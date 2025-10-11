UA

Це сигнал Путіну: Британія і США провели 12-годинну місію біля кордону РФ

Фото: міністр оборони Британії Джона Гілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Оксана Тесленко

Два літаки Королівських повітряних сил здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО з патрулювання кордону Росії на тлі нещодавніх вторгнень дронів РФ та винищувачів у повітряний простір альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра оборони Джона Гілі, ця місія не тільки надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності британських збройних сил. Але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО (президенту Росії Володимиру) Путіну та супротивникам Британії.

"Це була значна спільна місія з нашими союзниками зі США та НАТО", -  прокоментував Джон Гілі.

Польоти невідомих дронів над Європою

За останній місяць у повітряному просторі багатьох європейських країн було зафіксовано польоти невідомих безпілотників над військовими об'єктами та об'єктами критичної інфраструктури.

Зокрема, дрони фіксувалися у Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Німеччині, Франції. В низці міст призупиняли роботу цивільних аеропортів.

Також у німецькому місті Гайленкірхен було зафіксовано проліт невідомого дрона над авіабазою, на якій дислокуються літаки повітряної розвідки НАТО.

