Два самолета Королевских воздушных сил осуществили 12-часовую миссию вместе с силами США и НАТО по патрулированию границы России на фоне недавних вторжений дронов РФ и истребителей в воздушное пространство альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам министра обороны Джона Гили, эта миссия не только предоставляет ценную разведывательную информацию для повышения оперативной осведомленности британских вооруженных сил. Но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО (президенту России Владимиру) Путину и противникам Британии.
"Это была значительная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО", - прокомментировал Джон Гили.
За последний месяц в воздушном пространстве многих европейских стран были зафиксированы полеты неизвестных беспилотников над военными объектами и объектами критической инфраструктуры.
В частности, дроны фиксировались в Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Польше, Германии, Франции. В ряде городов приостанавливали работу гражданских аэропортов.
Также в немецком городе Гайленкирхен был зафиксирован пролет неизвестного дрона над авиабазой, на которой дислоцируются самолеты воздушной разведки НАТО.