Это сигнал Путину: Британия и США провели 12-часовую миссию у границы РФ

По словам министра обороны Джона Гили, эта миссия не только предоставляет ценную разведывательную информацию для повышения оперативной осведомленности британских вооруженных сил. Но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО (президенту России Владимиру) Путину и противникам Британии.

"Это была значительная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО", - прокомментировал Джон Гили.