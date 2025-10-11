RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Это сигнал Путину: Британия и США провели 12-часовую миссию у границы РФ

Фото: министр обороны Британии Джона Гили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

Два самолета Королевских воздушных сил осуществили 12-часовую миссию вместе с силами США и НАТО по патрулированию границы России на фоне недавних вторжений дронов РФ и истребителей в воздушное пространство альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра обороны Джона Гили, эта миссия не только предоставляет ценную разведывательную информацию для повышения оперативной осведомленности британских вооруженных сил. Но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО (президенту России Владимиру) Путину и противникам Британии.

"Это была значительная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО", - прокомментировал Джон Гили.

 

Полеты неизвестных дронов над Европой

За последний месяц в воздушном пространстве многих европейских стран были зафиксированы полеты неизвестных беспилотников над военными объектами и объектами критической инфраструктуры.

В частности, дроны фиксировались в Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Польше, Германии, Франции. В ряде городов приостанавливали работу гражданских аэропортов.

Также в немецком городе Гайленкирхен был зафиксирован пролет неизвестного дрона над авиабазой, на которой дислоцируются самолеты воздушной разведки НАТО.

Владимир ПутинНАТОВеликобритания