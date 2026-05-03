"Це сигнал для Путіна": у партії Трампа шоковані виводом військ з Німеччини

Президент США Дональд Трамп зіткнувся з несподіваною опозицією всередині власної партії через плани послабити присутність США в Європі. Провідні республіканці виступили категорично проти наміру президента вивести американський контингент із Німеччини, яка є ключовим союзником НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
У партії Трампа впевнені, що такий крок розв'яже руки Кремлю. Скорочення сил у Європі стане фатальною помилкою і підірве систему колективного стримування агресії.
"Ми дуже стурбовані рішенням вивести американську бригаду з Німеччини", — заявили сенатор Роджер Вікер та представник Майк Роджерс.
Вікер очолює Комітет Сенату з питань збройних сил, а Роджерс - аналогічний орган у Палаті представників. На їхню думку, Вашингтон не має права демонструвати слабкість.
"Передчасне скорочення передової присутності Америки в Європі до повного реалізації цих можливостей ризикує підірвати стримування та надіслати неправильний сигнал Володимиру Путіну", - йдеться у повній заяві законодавців.
Законодавці пропонують не забирати солдатів додому, а передислокувати їх ближче до потенційного фронту. Це посилить безпеку союзників, які безпосередньо межують із Росією.
У Республіканській партії вважають, що США мають залишатися лідером оборонного альянсу. Послаблення позицій у Німеччині може спровокувати Росію на нову ескалацію у війні проти України.
Критика з боку соратників звучить на тлі іншого конфлікту - війни в Ірані. Ця кампанія триває вже три місяці й вона вкрай непопулярна серед виборців, зазначає видання.
Згідно з опитуванням ABC News/Washington Post/Ipsos, ситуація для Білого дому виглядає невтішною:
Президент США підтвердив, що частина контингенту американських військ у Європі залишить Німеччину. Він навіть заявив, що це буде "більше, ніж 5000 солдатів".
У самому Пентагоні деякі чиновники були шоковані рішенням Трампа вивести війська з ФРН. До останнього моменту взагалі не планувалось виводити війська з цього регіону.
Одначе, у відомстві теж підтвердили план Трампа. У приватній бесіді з NYT один з високопосадовців пояснив, що це "покарання Німеччини" за заяви щодо війни в Ірані.