"Це сигнал для Путіна": у партії Трампа шоковані виводом військ з Німеччини

06:20 03.05.2026 Нд
2 хв
Республіканці вимагають від Трампа залишити сили НАТО в ЄС та не робити "подарунок для Кремля"
aimg Пилип Бойко
Фото: американські військові (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп зіткнувся з несподіваною опозицією всередині власної партії через плани послабити присутність США в Європі. Провідні республіканці виступили категорично проти наміру президента вивести американський контингент із Німеччини, яка є ключовим союзником НАТО.

У партії Трампа впевнені, що такий крок розв'яже руки Кремлю. Скорочення сил у Європі стане фатальною помилкою і підірве систему колективного стримування агресії.

"Ми дуже стурбовані рішенням вивести американську бригаду з Німеччини", — заявили сенатор Роджер Вікер та представник Майк Роджерс.

Вікер очолює Комітет Сенату з питань збройних сил, а Роджерс - аналогічний орган у Палаті представників. На їхню думку, Вашингтон не має права демонструвати слабкість.

"Передчасне скорочення передової присутності Америки в Європі до повного реалізації цих можливостей ризикує підірвати стримування та надіслати неправильний сигнал Володимиру Путіну", - йдеться у повній заяві законодавців.

Альтернативний план: рух на Схід

Законодавці пропонують не забирати солдатів додому, а передислокувати їх ближче до потенційного фронту. Це посилить безпеку союзників, які безпосередньо межують із Росією.

У Республіканській партії вважають, що США мають залишатися лідером оборонного альянсу. Послаблення позицій у Німеччині може спровокувати Росію на нову ескалацію у війні проти України.

Політичний тиск та війна в Ірані

Критика з боку соратників звучить на тлі іншого конфлікту - війни в Ірані. Ця кампанія триває вже три місяці й вона вкрай непопулярна серед виборців, зазначає видання.

Згідно з опитуванням ABC News/Washington Post/Ipsos, ситуація для Білого дому виглядає невтішною:

  • 61% американців вважають початок війни в Ірані помилкою;
  • 79% республіканців в цілому ще підтримують Трампа;
  • Проте лише 50% республіканців, які не належать до руху MAGA, схвалюють його дії.
  • Серед прихильників MAGA підтримка залишається високою - 86%.

Що передувало цій події

Президент США підтвердив, що частина контингенту американських військ у Європі залишить Німеччину. Він навіть заявив, що це буде "більше, ніж 5000 солдатів".

У самому Пентагоні деякі чиновники були шоковані рішенням Трампа вивести війська з ФРН. До останнього моменту взагалі не планувалось виводити війська з цього регіону.

Одначе, у відомстві теж підтвердили план Трампа. У приватній бесіді з NYT один з високопосадовців пояснив, що це "покарання Німеччини" за заяви щодо війни в Ірані.

