"Это сигнал для Путина": в партии Трампа шокированы выводом войск из Германии

06:20 03.05.2026 Вс
2 мин
Республиканцы требуют от Трампа оставить силы НАТО в ЕС и не делать "подарок для Кремля"
aimg Филипп Бойко
Фото: американские военные (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп столкнулся с неожиданной оппозицией внутри собственной партии из-за планов ослабить присутствие США в Европе. Ведущие республиканцы выступили категорически против намерения президента вывести американский контингент из Германии, которая является ключевым союзником НАТО.

В партии Трампа уверены, что такой шаг развяжет руки Кремлю. Сокращение сил в Европе станет роковой ошибкой и подорвет систему коллективного сдерживания агрессии.

"Мы очень обеспокоены решением вывести американскую бригаду из Германии", - заявили сенатор Роджер Уикер и представитель Майк Роджерс.

Уикер возглавляет Комитет Сената по вопросам вооруженных сил, а Роджерс - аналогичный орган в Палате представителей. По их мнению, Вашингтон не имеет права демонстрировать слабость.

"Преждевременное сокращение передового присутствия Америки в Европе до полной реализации этих возможностей рискует подорвать сдерживание и послать неправильный сигнал Владимиру Путину", - говорится в полном заявлении законодателей.

Альтернативный план: движение на Восток

Законодатели предлагают не забирать солдат домой, а передислоцировать их ближе к потенциальному фронту. Это усилит безопасность союзников, которые непосредственно граничат с Россией.

В Республиканской партии считают, что США должны оставаться лидером оборонного альянса. Ослабление позиций в Германии может спровоцировать Россию на новую эскалацию в войне против Украины.

Политическое давление и война в Иране

Критика со стороны соратников звучит на фоне другого конфликта - войны в Иране. Эта кампания длится уже три месяца и она крайне непопулярна среди избирателей, отмечает издание.

Согласно опросу ABC News/Washington Post/Ipsos, ситуация для Белого дома выглядит неутешительной:

  • 61% американцев считают начало войны в Иране ошибкой;
  • 79% республиканцев в целом еще поддерживают Трампа;
  • Однако только 50% республиканцев, которые не принадлежат к движению MAGA, одобряют его действия.
  • Среди сторонников MAGA поддержка остается высокой - 86%.

Что предшествовало этому событию

Президент США подтвердил, что часть контингента американских войск в Европе покинет Германию. Он даже заявил, что это будет "больше, чем 5000 солдат".

В самом Пентагоне некоторые чиновники были шокированы решением Трампа вывести войска из ФРГ. До последнего момента вообще не планировалось выводить войска из этого региона.

Однако, в ведомстве тоже подтвердили план Трампа. В частной беседе с NYT один из высокопоставленных чиновников объяснил, что это"наказание Германии" за заявления о войне в Иране.

Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки