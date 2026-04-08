Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Це схоже на скандал": Україна досі не отримала обіцяні F-16 від Норвегії

18:45 08.04.2026 Ср
2 хв
Підготовка до передачі винищувачів триває вже 2,5 роки
aimg Олена Чупровська
Фото: Обіцяні Норвегією F-16 застрягли в майстерні (Getty Images)

Обіцяні Норвегією винищувачі F-16 так і не потрапили до України - всі шість літаків застрягли в авіаремонтному цеху в Бельгії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьке видання NRK, це підтвердив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.

Де зараз літаки

З шести F-16, які Норвегія обіцяла передати Україні, жоден не перебуває в бойовій готовності на місці:

  • Два літаки використовували для навчання українських пілотів у Данії. Вже понад рік вони знаходяться на обслуговуванні в компанії Sabena в Бельгії.
  • Чотири інших не змогли злетіти під час відправлення. У квітні 2025 року їх перевезли транспортним літаком з Буде - розібраними, у ящиках. Вони теж опинилися в Sabena.

Радник Повітряних сил України пояснив NRK: чотирьом розібраним літакам не вистачає близько 100 деталей. На їх збирання піде приблизно рік - якщо роботи розпочнуться зараз.

Крім того, NRK стало відомо про значні проблеми з потужностями майстерні Sabena - саме це називають головною причиною затримки.

Також з'ясувалося: 32 норвезькі F-16, що були в найкращому стані, ще раніше продали Румунії. Україні дісталися машини гіршої якості, які потребували серйозного ремонту.

Що кажуть у Норвегії

"Ці шість літаків врятували б життя цієї зими та краще захистили б інфраструктуру. Ми б змогли збити більше російських ракет і безпілотників", - заявило джерело в Повітряних силах України.

Голова комітету з оборони норвезького парламенту Петер Фреліх назвав ситуацію скандалом.

"Це схоже на скандал. Я насправді розлючений. Більшість людей у Норвегії вважали, що норвезькі літаки були в небі та захищали Україну", - сказав він NRK.

Міністр оборони Сандвік зазначив, що право власності на всі шість літаків було передано Україні у 2024-2025 роках. Пріоритети щодо черги ремонту в Sabena визначає сама Україна у консультації з країнами-донорами.

Тим часом Росія використовує відсутність норвезьких F-16 у пропагандистських цілях - намагаючись поширити наративи про нібито неефективність західної допомоги.

Як повідомляло РБК-Україна, Норвегія паралельно готує новий пакет військової допомоги для України - окрім боєприпасів до літаків, він охоплює інші види озброєнь та фінансову підтримку.

