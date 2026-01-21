Винищувачі F-16 для України: роспропаганда вигадала "відкликання" літаків Данією
Роспропаганда поширює фейк про "відкликання" Данією винищувачів F-16 з України, тоді як жодних заяв чи підтверджень цьому немає.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив в своєму Telegram-каналі Центр протидії дезінформації.
Так, роспропагандисти розповсюджують відео нібито з данського телеканалу TV2 Nord, де телеведуча Піа Белтофт буцімто повідомляє, що Данія планує забрати передані Україні винищувачі F-16 та перекинути їх до Гренландії через заяви президента США Дональда Трампа.
При цьому в Центрі протидії дезінформації кажуть, що пропагандисти змонтували відео, замінивши аудіодоріжку на сфабриковану. Насправді ж жодних офіційних заяв про відкликання літаків немає ані на сайті телеканалу TV2 Nord, ані в його соцмережах.
Міністерство оборони Данії також спростувало цю брехню.
Зазначимо, що фейкове відео активно поширюється одразу кількома мовами, що свідчить про заздалегідь сплановану та скоординовану інформаційну кампанію ворога. Мета - створити враження, що західні партнери нібито можуть відмовитися від підтримки України, підірвати довіру до союзників і посіяти сумніви щодо надійності військової допомоги.
Експерти наголошують: Україні та її партнерам слід ігнорувати подібні провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Передача F‑16 від Данії Україні
Нагадаємо, що Данія разом із Нідерландами, Норвегією та іншими союзниками створила так звану авіаційну коаліцію F‑16 для України, яка включає не лише поставки літаків, а й навчання українських пілотів і техніків.
Зокрема, ще в серпні 2025 року Данія почала навчання восьми українських пілотів на винищувачах F-16.
Відомо, що частина F‑16 від Данії вже працює в Україні, і наступні партії мають надходити поступово.
Українські військові й партнери підкреслюють, що ці літаки значно посилюють здатність України захищати повітряний простір і виконувати складніші завдання в небі.