"Это похоже на скандал": Украина до сих пор не получила обещанные F-16 от Норвегии

Где сейчас самолеты

Из шести F-16, которые Норвегия обещала передать Украине, ни один не находится в боевой готовности на месте:

Два самолета использовали для обучения украинских пилотов в Дании. Уже более года они находятся на обслуживании в компании Sabena в Бельгии.

Четыре других не смогли взлететь во время отправки. В апреле 2025 года их перевезли транспортным самолетом из Буде - разобранными, в ящиках. Они тоже оказались в Sabena.

Советник Воздушных сил Украины объяснил NRK: четырем разобранным самолетам не хватает около 100 деталей. На их сборку уйдет примерно год - если работы начнутся сейчас.

Кроме того, NRK стало известно о значительных проблемах с мощностями мастерской Sabena - именно это называют главной причиной задержки.

Также выяснилось: 32 норвежских F-16, которые были в лучшем состоянии, еще раньше продали Румынии. Украине достались машины худшего качества, которые нуждались в серьезном ремонте.

Что говорят в Норвегии

"Эти шесть самолетов спасли бы жизни этой зимой и лучше защитили бы инфраструктуру. Мы бы смогли сбить больше российских ракет и беспилотников", - заявил источник в Воздушных силах Украины.

Председатель комитета по обороне норвежского парламента Петер Фрелих назвал ситуацию скандалом.

"Это похоже на скандал. Я на самом деле разъярен. Большинство людей в Норвегии считали, что норвежские самолеты были в небе и защищали Украину", - сказал он NRK.

Министр обороны Сандвик отметил, что право собственности на все шесть самолетов было передано Украине в 2024-2025 годах. Приоритеты по очереди ремонта в Sabena определяет сама Украина в консультации со странами-донорами.