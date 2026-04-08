RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Это похоже на скандал": Украина до сих пор не получила обещанные F-16 от Норвегии

18:45 08.04.2026 Ср
2 мин
Подготовка к передаче истребителей продолжается уже 2,5 года
aimg Елена Чупровская
Фото: Обещанные Норвегией F-16 застряли в мастерской (Getty Images)

Обещанные Норвегией истребители F-16 так и не попали в Украину - все шесть самолетов застряли в авиаремонтном цехе в Бельгии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежское издание NRK, это подтвердил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.

Где сейчас самолеты

Из шести F-16, которые Норвегия обещала передать Украине, ни один не находится в боевой готовности на месте:

  • Два самолета использовали для обучения украинских пилотов в Дании. Уже более года они находятся на обслуживании в компании Sabena в Бельгии.
  • Четыре других не смогли взлететь во время отправки. В апреле 2025 года их перевезли транспортным самолетом из Буде - разобранными, в ящиках. Они тоже оказались в Sabena.

Советник Воздушных сил Украины объяснил NRK: четырем разобранным самолетам не хватает около 100 деталей. На их сборку уйдет примерно год - если работы начнутся сейчас.

Кроме того, NRK стало известно о значительных проблемах с мощностями мастерской Sabena - именно это называют главной причиной задержки.

Также выяснилось: 32 норвежских F-16, которые были в лучшем состоянии, еще раньше продали Румынии. Украине достались машины худшего качества, которые нуждались в серьезном ремонте.

Что говорят в Норвегии

"Эти шесть самолетов спасли бы жизни этой зимой и лучше защитили бы инфраструктуру. Мы бы смогли сбить больше российских ракет и беспилотников", - заявил источник в Воздушных силах Украины.

Председатель комитета по обороне норвежского парламента Петер Фрелих назвал ситуацию скандалом.

"Это похоже на скандал. Я на самом деле разъярен. Большинство людей в Норвегии считали, что норвежские самолеты были в небе и защищали Украину", - сказал он NRK.

Министр обороны Сандвик отметил, что право собственности на все шесть самолетов было передано Украине в 2024-2025 годах. Приоритеты по очереди ремонта в Sabena определяет сама Украина в консультации со странами-донорами.

Тем временем Россия использует отсутствие норвежских F-16 в пропагандистских целях - пытаясь распространить нарративы о якобы неэффективности западной помощи.

Как сообщало РБК-Украина, Норвегия параллельно готовит новый пакет военной помощи для Украины - кроме боеприпасов к самолетам, он охватывает другие виды вооружений и финансовую поддержку.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
