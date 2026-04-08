"Это похоже на скандал": Украина до сих пор не получила обещанные F-16 от Норвегии

Обещанные Норвегией истребители F-16 так и не попали в Украину - все шесть самолетов застряли в авиаремонтном цехе в Бельгии.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежское издание NRK, это подтвердил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.
Из шести F-16, которые Норвегия обещала передать Украине, ни один не находится в боевой готовности на месте:
Советник Воздушных сил Украины объяснил NRK: четырем разобранным самолетам не хватает около 100 деталей. На их сборку уйдет примерно год - если работы начнутся сейчас.
Кроме того, NRK стало известно о значительных проблемах с мощностями мастерской Sabena - именно это называют главной причиной задержки.
Также выяснилось: 32 норвежских F-16, которые были в лучшем состоянии, еще раньше продали Румынии. Украине достались машины худшего качества, которые нуждались в серьезном ремонте.
"Эти шесть самолетов спасли бы жизни этой зимой и лучше защитили бы инфраструктуру. Мы бы смогли сбить больше российских ракет и беспилотников", - заявил источник в Воздушных силах Украины.
Председатель комитета по обороне норвежского парламента Петер Фрелих назвал ситуацию скандалом.
"Это похоже на скандал. Я на самом деле разъярен. Большинство людей в Норвегии считали, что норвежские самолеты были в небе и защищали Украину", - сказал он NRK.
Министр обороны Сандвик отметил, что право собственности на все шесть самолетов было передано Украине в 2024-2025 годах. Приоритеты по очереди ремонта в Sabena определяет сама Украина в консультации со странами-донорами.
Тем временем Россия использует отсутствие норвежских F-16 в пропагандистских целях - пытаясь распространить нарративы о якобы неэффективности западной помощи.
Как сообщало РБК-Украина, Норвегия параллельно готовит новый пакет военной помощи для Украины - кроме боеприпасов к самолетам, он охватывает другие виды вооружений и финансовую поддержку.