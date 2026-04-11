"Це ще не кінець": Нетаньягу зробив заяву про кампанію проти Ірану

Ситуація навколо "іранської осі"

За словами глави ізраїльського уряду, противник намагався оточити країну, проте Ізраїль зміг перехопити ініціативу.

"Кампанія проти Ірану не закінчилася, але ми вже можемо чітко сказати: у нас є історичні досягнення. Вони хотіли нас задушити, а ми душимо їх. Ми їх вразили, але нам ще є над чим працювати", - підкреслив Нетаньягу, демонструючи карту Близького Сходу з позначеною "іранською віссю".

Прем'єр зазначив, що значну частину своєї діяльності присвятив тому, щоб не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Він додав, що Ізраїль "зламав бар'єр страху", завдавши прямого удару по Ірану минулого червня.

Питання розвідки та безпеки

Окрему увагу Нетаньягу приділив роботі спецслужб. Він стверджує, що на відміну від подій 7 жовтня 2023 року, цього разу він вчасно отримав точні розвідувальні дані.

"Цього разу точна розвідувальна інформація дійшла до мене вчасно", - заявив політик, коментуючи поточні операції проти іранської загрози.