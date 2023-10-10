"Це серйозна загроза": Ігнат про іранські балістичні ракети

За словами полковника, російські загарбники спробують накопичити ракетне озброєння для ударів по території України.

"Знаючи про складнощі у відбитті балістичних атак, окупанти прагнутимуть накопичувати ракети і якщо вони все ж таки отримають їх від Ірану, для України це становитиме небезпеку", - зазначає представник ПС.

Також Ігнат оцінює загрозу від іранських ракет як значну, хоча точні характеристики цього тапу озброєння наразі залишаються невідомими.

"Це серйозна загроза. Про ці ракети вже рік говорять. Наскільки вони ефективні та точні, ніхто не знає. Звичайно, Іран розповідатиме, що вони кращі, але вони не кращі, ніж Іскандер, це 100%. Але якщо Росія їх отримає, це серйозна проблема", - наголосив він.

Питання про можливу передачу Іраном ракет для Росії

З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed, а нещодавно почали з'являтися повідомлення про можливі постачання від Тегерана ракет для Москви.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) допустили можливість домовленості Росії та Ірану про передачу ракет. Це може статися після 18 жовтня, коли щодо Тегерана перестане діяти резолюція Радбезу ООН 2231, яка забороняє йому подібні угоди.

Крім того, нещодавно директор ізраїльської розвідки Моссада Девід Барнеа заявив про те, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed.

При цьому наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський на брифінгу з генсеком ООН Єнсом Столтенбергом заявив, що факти продажу іранських балістичних ракет Росії поки що не зафіксовані.