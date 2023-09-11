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Іран хоче передати Росії ракети малої та великої дальності, - глава Моссаду

Понеділок 11 вересня 2023 13:57
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Іран хоче передати Росії ракети малої та великої дальності, - глава Моссаду Фото: директор Моссаду Девід Барнеа (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed, які країна-агресор використовує у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора ізраїльської розвідки Моссаду Девіда Барнеа, якого цитує Times of Israel.

Він зазначив, що Ізраїль стурбований тим, що Іран продає Росії передову зброю, адже це може становити загрозу і для існування Ізраїлю.

За його словами, Іран має намір надати Росії ракети малої та дальньої дії. При цьому Барнеа зазначив, що минулі спроби Ірану надати Росії ракети під час війни були зірвані.

"У мене є відчуття, що найближчим часом будуть зірвані інші угоди. Ми боїмося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, передову зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут", - директор Моссаду.

Співпраця Ірану та Росії

Росія широко використовує іранські дрони для атак по України. При цьому країна-агресор майже повністю вичерпала запас цих безпілотників.

Водночас Росія за допомогою Ірану будує на своїй території завод з виробництва безпілотників, який надалі може вплинути на війну в Україні.

До того ж, росіяни можуть модернізувати безпілотники іранської розробки.

Тим часом Іран хоче наростити сили контролю над своїм кордоном для боротьби з "тероризмом" за допомогою РФ.

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