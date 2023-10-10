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"Это серьезная угроза": Игнат об иранских баллистических ракетах

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Владимир Костырин, Юлия Акимова

В случае получения Россией иранских баллистических ракет и применения этого вооружения для своих воздушных атак, для Украины это будет представлять серьезную угрозу.

Об этом в комментарии РБК-Украина завил спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

По словам полковника, российские захватчики попытаются накопить ракетное вооружение для ударов по территории Украины.

"Зная о сложностях в отражении баллистических атак, оккупанты будут стремиться накапливать ракеты и если они все же получат их от Ирана, для Украины это будет представлять опасность", - отмечает представитель ВС.

Также Игнат оценивает угрозу от иранских ракет как значительную, хотя точные характеристики этого тапа вооружения в настоящее время остаются неизвестными.

"Это серьезная угроза. Об этих ракетах уже год говорят. Насколько они эффективны и точны, никто не знает. Конечно, Иран будет рассказывать, что они лучше, но они не лучше Искандера, это 100%. Но если Россия их получит, это серьезная проблема", - подчеркнул он.

Вопрос о возможной передаче Ираном ракет для России 

С начала полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed, а недавно стали появляться сообщения о возможных поставках от Тегерана ракет для Москвы.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) допустили возможность договоренности России и Ирана о передаче ракет. Это может произойти после 18 октября, когда в отношении Тегерана перестанет действовать резолюция Совбеза ООН 2231, которая запрещает ему подобные соглашения.

Кроме того, недавно директор израильской разведки Моссада Дэвид Барнеа заявил о том, что Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed.

При этом в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом заявил, что факты продажи иранских баллистических ракет России пока не зафиксированы.

Отметим, что представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина заявил, что пока не зафиксировано применение российской стороной баллистических ракет иранского производства в войне против нашей страны.

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