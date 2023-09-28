ua en ru
Чт, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Немає фактів продажу Іраном ракет Росії, - Зеленський

Четвер 28 вересня 2023 14:04
UA EN RU
Немає фактів продажу Іраном ракет Росії, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність на цей час фактів продажу ракет іранською стороною в Росію.

Про це 28 вересня повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Глава держави в ході брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що нині "є інформація від наших відповідних органів та від партнерів, що поки що немає факту продажу ракет Іраном у РФ".

"Наші служби у контакті з партнерами займаються цим питанням", - додав Зеленський.

Співпраця Ірану і Росії та питання щодо ракет

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. Відтоді РФ регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через це на Іран накладають чисельні санкції.

Раніше влітку координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року, зазначав чиновник.

Як нещодавно заявив директор ізраїльської розвідки Моссада Девід Барнеа, Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Іран може домовитися з РФ про передачу ракет після закінчення дії резолюції Радбезу ООН 2231, що забороняє йому подібні угоди. Така домовленість може почати працювати після 18 жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Іран ракети
NEWS
Чи можлива екстрадиція Коломойського до США: що говорять джерела у владі
Чи можлива екстрадиція Коломойського до США: що говорять джерела у владі
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних