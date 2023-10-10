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В ГУР повідомили, що не фіксували фактів використання РФ іранської балістики

Вівторок 10 жовтня 2023 11:59
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В ГУР повідомили, що не фіксували фактів використання РФ іранської балістики Фото: представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова
Експерт: Андрій Юсов

Наразі українська розвідка не зафіксувала фактів застосування Росією балістичних ракет іранського виробництва у війні проти України.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Станом сьогодні фактів застосування балістичних ракет іранського виробництва державою-агресором Російською Федерацією не зафіксовано. Звісно, це питання моніториться нашою країною насамперед і нашими партнерами. Вживаються заходи для того, щоб таких речей не було і в майбутньому", - розповів Юсов.

Однак РФ все ж таки може отримати іранську балістику. За інформацією РБК-Україна від джерел у спецслужбах, йдеться не лише про гроші, якими може супроводжуватися угода між Іраном та Росією.

Тегеран, як стверджують співрозмовники, знаходиться на етапі торгів і чекає від РФ більш вигідної для себе пропозиції, яка стосуватиметься військово-технічної сфери.

На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, може йтися про винищувачі Су-35, але такий обмін вже не особливо вигідний самій Москві. Су-35 - це один із найсучасніших російських винищувачів, який вони протиставляють американським F-16. В умовах санкцій виготовити зайві літаки у Росії зараз не можуть.

Співпраця Ірану та РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З того часу Росія регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через це на Іран накладають чисельні санкції.

А в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "Шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року, зазначав чиновник.

Нещодавно The Washington Post повідомило, що Росія намагається створити 6000 дронів до 2025 року з допомогою Ірану.

Окрім того, нещодавно повідомлялося, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed, які країна-агресор використовує у війні проти України.

Варто зазначити, що Росія своєю чергою чекає від Ірану більше зброї. Москва, налагодивши постачання безпілотників, не проти отримати іранські ракети. Чому Тегеран поки що не передав росіянам балістику і що може завадити цій угоді в майбутньому - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ГУР ракети Іран Війна Росії проти України
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