"Це не секрет": в Ірані підтвердили допомогу Росії у багатьох напрямках

Відмова від припинення вогню

Глава іранського дипломатичного відомства наголосив, що Тегеран не бачить перспектив у нових домовленостях.

Він звинуватив США та Ізраїль у порушенні попередніх угод, заявивши, що за таких умов переговори не мають сенсу.

"Війні має бути остаточно покладено край. Якщо ми цього не досягнемо, я думаю, нам потрібно продовжувати боротьбу заради нашого народу та нашої безпеки", - підкреслив Арагчі.

Співпраця з РФ та ракетна програма

Міністр підтвердив тісну взаємодію з Москвою, назвавши це партнерство "не секретом", хоча й уникнув конкретики щодо надання Росією розвідданих про пересування американського флоту.

Також він заперечив заяви президента США Дональда Трампа про наміри Ірану створити міжконтинентальні ракети для ударів по США.

Арагчі запевнив, що країна свідомо обмежила дальність своєї зброї.

"У нас є можливість виробляти ракети, але ми навмисно обмежили свою дальність польоту до менш ніж 2000 кілометрів, бо не хочемо, щоб хтось інший у світі сприймав нас як загрозу", - заявив він.

Питання наступника Хаменеї

Щодо обрання нового верховного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї, Арагчі зазначив, що цей процес є виключно внутрішньою справою Ірану.

Він додав, що Асамблея експертів уже працює над цим питанням, але офіційного імені поки не називають.