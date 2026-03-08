"Это не секрет": в Иране подтвердили помощь России по многим направлениям

Отказ от прекращения огня

Глава иранского дипломатического ведомства подчеркнул, что Тегеран не видит перспектив в новых договоренностях.

Он обвинил США и Израиль в нарушении предыдущих соглашений, заявив, что при таких условиях переговоры не имеют смысла.

"Войне должен быть окончательно положен конец. Если мы этого не достигнем, я думаю, нам нужно продолжать борьбу ради нашего народа и нашей безопасности", - подчеркнул Арагчи.

Сотрудничество с РФ и ракетная программа

Министр подтвердил тесное взаимодействие с Москвой, назвав это партнерство "не секретом", хотя и избежал конкретики относительно предоставления Россией разведданных о передвижении американского флота.

Также он опроверг заявления президента США Дональда Трампа о намерениях Ирана создать межконтинентальные ракеты для ударов по США.

Арагчи заверил, что страна сознательно ограничила дальность своего оружия.

"У нас есть возможность производить ракеты, но мы намеренно ограничили свою дальность полета до менее чем 2000 километров, потому что не хотим, чтобы кто-то другой в мире воспринимал нас как угрозу", - заявил он.

Вопрос преемника Хаменеи

Относительно избрания нового верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи, Арагчи отметил, что этот процесс является исключительно внутренним делом Ирана.

Он добавил, что Ассамблея экспертов уже работает над этим вопросом, но официального имени пока не называют.