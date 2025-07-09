Це руйнує ваші суглоби: три неочікувані вороги, що провокують подагру та зайву вагу

Яка причина подагри

Причина подагри - підвищений рівень сечової кислоти в крові, яка кристалізується і накопичується в суглобах, сухожиллях та навколишніх тканинах, буквально їх руйнуючи.

Сечова кислота утворюється при розпаді пуринів - азотовмісних сполук, що містяться в клітинах організму. Традиційні рекомендації щодо обмеження червоного м'яса, субпродуктів, жирної риби, бобових, чаю, кави та шоколаду - це, як правило, заходи для вже наявної проблеми. Але наша мета профілактика, щоб не доводити до такого стану, коли доведеться вдаватися до крайніх заходів, які лише знімають симптоми, не усуваючи першопричину.

Корінь зла для суглобів та ваги

Ріст сечової кислоти та запалення суглобів зазвичай є наслідком інсулінорезистентності (порушення вуглеводного обміну). Це стан, коли рівень глюкози та інсуліну в крові підвищений.

Причина інсулінорезистентності проста: переїдання, малорухомий спосіб життя та, як наслідок, зайва вага.

Інсулінорезистентність означає, що клітини вашого тіла перестають належним чином реагувати на інсулін і не можуть використовувати глюкозу з крові для своїх енергетичних потреб. Клітини сигналізують про нестачу енергії, і у відповідь підшлункова залоза починає синтезувати ще більше інсуліну.

Деякий час ця система балансуватиме на межі своїх можливостей. Але якщо провокуючі фактори не усунути, "завод" не витримає перенавантаження.

Глюкоза перестане потрапляти всередину клітин, і її рівень у крові залишатиметься стабільно високим – привіт, переддіабет. Якщо й на це не звернути увагу, ситуація погіршиться до цукрового діабету 2 типу або метаболічного синдрому.

Три ключові "вороги" для суглобів та метаболізму

Ми можемо виділити три основні категорії продуктів, які провокують та підтримують запальні процеси в організмі, порушують вуглеводний обмін і, відповідно, призводять до зростання рівня сечової кислоти.

Алкоголь

Це один з головних ворогів ваших суглобів. Алкоголь викликає зневоднення, що ускладнює здатність організму виводити сечову кислоту. Особливу увагу слід приділити зловживанню червоним вином, адже воно містить як алкоголь, так і фруктозу.

Надлишок фруктози

Для того, щоб наш організм переробив фруктозу, вона повинна перейти в глюкозу. Однак кінцевим продуктом розпаду цієї реакції є саме сечова кислота, яка руйнує суглоби. Добова норма фруктози - близько 30 грамів. В першу чергу, це соки, фрукти (зловживання), мед, а також цукор, який наполовину складається з фруктози.

Цукор та усі рафіновані вуглеводи

Ці продукти є частими "гостями" у списках шкідливих звичок для здоров'я. Цукор, як ми вже згадували, містить фруктозу. Рафіновані вуглеводи (білий хліб, випічка, солодощі) швидко підвищують рівень глюкози в крові, провокуючи інсулінорезистентність.

Добова норма цукру з усіх продуктів - 50 грамів, але більшість споживає в 3-5 разів більше.