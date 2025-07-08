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Правило харчування "Хара Хачі Бу", яке допоможе жити до 100 років: як це працює

Вівторок 08 липня 2025 11:17
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Правило харчування "Хара Хачі Бу", яке допоможе жити до 100 років: як це працює Фото: Як харчується довгожителі з "Блакитних зон" (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Що треба їсти, щоб дожити до 100 років? Виявляється, що ми можемо використати правило "Хара Хачі Бу", яким керуються жителі "Блакитних зон", де люди живуть найдовше.

Про правило "80% ситості" розповідає РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Що відомо про жителів "Блакитних зон"?

Італія, Японія та Коста-Ріка можуть здаватися дуже різними на перший погляд, але їх об'єднує дивовижна спільна риса. Ці країни можуть похвалитися трьома з шести унікальних "Блакитних зон" світу, де, за повідомленнями, мешканці в 10 разів частіше доживають до 100 років, ніж будь-де у Сполучених Штатах.

Проте, не варто впадати у відчай, якщо ви не живете в цих осередках довголіття. Нещодавно було розкрито потенційно революційний ключ до довгого життя мешканців - це практика, яка називається "правило 80%" або "Хара Хачі Бу" (Hara Hachi Bu).

Що таке "Хара Хачі Бу"?

Це дієтичне правило особливо несприятливе для тих, хто звик їсти три великі страви щодня. Люди в "Блакитних зонах" зазвичай мають невеликий прийом їжі пізніше вдень, свідомо зупиняючись, коли відчувають себе приблизно на 80% ситими, звідси й назва правила.

Кажуть, що ця практика допомагає запобігти почуттю "харчової коми", яке може виникнути після переїдання, а також дозволяє мешканцям залишатися активними протягом усього дня. Її переважно практикують мешканці Окінави на одному з найменших островів Японії, як зазначає дослідник "Блакитних зон" Ден Бюттнер.

"Секрет помірного харчування в довгостроковій перспективі полягає в наслідуванні середовища та звичок жителів Окінави. Існує значний розрив у калоріях між тим, коли американець каже: "Я ситий", і коли окінавець каже: 'Я більше не голодний'", - розповів експерт.

Попередні дослідження свідчать, що вони існують у "дефіциті калорій", споживаючи лише 1900 калорій замість звичайних 2000-2500, що пов'язано зі зниженим ризиком захворювань, пов'язаних зі старінням.

Ці погляди підтверджує також терапевт Дебора Лі. Вона повідомила, що менше їсти може навіть допомогти уповільнити старіння.

"Уявіть, як виглядатимуть 80% вашої їжі, і прагніть залишити 20% нез'їденими", - сказала вона раніше.

Вважається, що обмеження калорій уповільнює процес старіння. Менше їжі знижує швидкість метаболізму.

З меншою кількістю метаболічних процесів відбувається менше окислення. Окислювальний стрес, ймовірно, лежить в основі розвитку багатьох хронічних захворювань, які ми бачимо сьогодні - серцевих захворювань, раку, діабету 2 типу та деменції.

Доктор Лі припустила, що повільне вживання їжі може допомогти дотримуватися правила 80%. Дослідження підтверджують цю теорію: дослідження 2012 року показало, що повільне вживання їжі пов'язане зі збільшенням задоволення та меншим відчуттям голоду між прийомами їжі.

"Дієтологи вважають, що, дивлячись на свою тарілку, якщо ви їсте усвідомлено, повільно і ретельно пережовуєте кожен шматочок, ви можете відчувати себе ситим, з'ївши лише 80% того, що є на вашій тарілці", - резюмувала Дебора Лі.

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