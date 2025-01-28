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Це роблять тільки 11% громадян. Поліція звернулася до українців з важливим проханням

Вівторок 28 січня 2025 19:51
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Це роблять тільки 11% громадян. Поліція звернулася до українців з важливим проханням Фото: Вулиця Києва під час відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Світловідбивальні елементи, такі як флікери, можуть врятувати життя у темну пору доби, особливо взимку, коли світловий день коротший. Проте лише 11% українців регулярно їх використовують.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну поліцію України.

Зокрема, проблема актуальна для дітей, які повертаються пізно зі школи або додаткових занять. Згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", 31% дітей в Україні зовсім не мають світловідбиваючих елементів на одязі, 26% інколи їх носять, а 39% – використовують постійно.

Чому флікери важливі

Світловідбивальні елементи значно підвищують видимість пішоходів на дорозі:

  • темний одяг без флікерів видно лише за 10 метрів,
  • світлий одяг – за 40 метрів,
  • одяг із флікером – за 150 метрів.

Щоб стати більш помітним на дорозі варто дотримуватися таких порад:

  • носіть флікери білого чи лимонно-жовтого кольору розміром від 15 кв. см;
  • розміщуйте їх на рюкзак, одяг та рухливі частини тіла (зап’ястя, щиколотки);
  • обирайте світлий верхній одяг у темний час доби;
  • переходьте дорогу лише на пішохідних переходах та за можливості у групі людей;
  • використовуйте ліхтарик і тримайте телефон зарядженим;
  • допомагайте переходити дорогу дітям, літнім людям і людям з інвалідністю.

Правоохоронці нагадують, що світловідбивальні елементи можуть врятувати життя ваших дітей та вас самих.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, як водіям потрібно налаштовувати фари, щоб у темну пору доби покращити видимість на дорогах.

Також ми розповідали про те, чому важливо носити флікери на одязі у темну пору доби не залежно від пори року.

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