Це роблять тільки 11% громадян. Поліція звернулася до українців з важливим проханням
Світловідбивальні елементи, такі як флікери, можуть врятувати життя у темну пору доби, особливо взимку, коли світловий день коротший. Проте лише 11% українців регулярно їх використовують.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну поліцію України.
Зокрема, проблема актуальна для дітей, які повертаються пізно зі школи або додаткових занять. Згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", 31% дітей в Україні зовсім не мають світловідбиваючих елементів на одязі, 26% інколи їх носять, а 39% – використовують постійно.
Чому флікери важливі
Світловідбивальні елементи значно підвищують видимість пішоходів на дорозі:
- темний одяг без флікерів видно лише за 10 метрів,
- світлий одяг – за 40 метрів,
- одяг із флікером – за 150 метрів.
Щоб стати більш помітним на дорозі варто дотримуватися таких порад:
- носіть флікери білого чи лимонно-жовтого кольору розміром від 15 кв. см;
- розміщуйте їх на рюкзак, одяг та рухливі частини тіла (зап’ястя, щиколотки);
- обирайте світлий верхній одяг у темний час доби;
- переходьте дорогу лише на пішохідних переходах та за можливості у групі людей;
- використовуйте ліхтарик і тримайте телефон зарядженим;
- допомагайте переходити дорогу дітям, літнім людям і людям з інвалідністю.
Правоохоронці нагадують, що світловідбивальні елементи можуть врятувати життя ваших дітей та вас самих.
Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, як водіям потрібно налаштовувати фари, щоб у темну пору доби покращити видимість на дорогах.
Також ми розповідали про те, чому важливо носити флікери на одязі у темну пору доби не залежно від пори року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.