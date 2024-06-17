Чому фари на авто світять погано: кілька порад, які покращать "видимість" уночі

Претензії до власних фар у водіїв в наш час виникають часто, адже на шляхах чимало преміальних машин з бездоганним світлом – і більшість автомобілістів рівняються на них. Що можна зробити в цьому напрямку в реальності?

Так склалося, що сучасні фари мають більше передумов для погіршення світловіддачі, ніж це було колись. Така вже платня за довгий промінь і рівномірне освітлення поверхні перед машиною. Що ж відбувається з нашими фарами і як можна зарадити проблемі?

Що сталося з фарами

Для початку слід зрозуміти, що перш ніж висувати претензії до власних фар, треба переконатись, що вони правильно відрегульовані. Достеменно це можна з’ясувати тільки на спеціальному у стенді. І заразом під час візиту на СТО попросіть фахівців за допомогою люксометра або іншого пристрою визначити силу світла ваших фар. Між іншим, саме за цими двома параметрами – напрямок променя і його яскравість – контролюють фари в тих країнах, дt діє обов’язковий технічний огляд.

Таким чином, ви можете отримати від професіоналів такі діагнози щодо причин поганого світла фар.

Надто старі лампи . І старі добрі галогенки, і ксенонові лампи, і навіть недорогі LED-лампи з часом тьмяніють. У галогенових ламп частинки вольфраму, який випаровується з нитки розжарення при роботі, осідають зсередини на склі лампи, знижуючи її прозорість. Колись модне ксенонове світло, в першу чергу в дешевому китайському виконанні, тьмяніє через вікову зміну складу газу у лампі, а також через зміщення спектра світла в бік блакитного, що сприймається оком людини як погіршення освітленості. Втрачають яскравість, а то й цілком працездатність і світлодіодні лампи, в першу чергу неоригінальні. Купуючи нові галогенові лампи, ви напевне отримаєте від продавців пропозицію придбати моделі з підвищеною світловіддачею. Це добре, але обирайте тільки фірмові лампи, які при кращих характеристиках мають звичайну потужність споживання;

. І старі добрі галогенки, і ксенонові лампи, і навіть недорогі LED-лампи з часом тьмяніють. У галогенових ламп частинки вольфраму, який випаровується з нитки розжарення при роботі, осідають зсередини на склі лампи, знижуючи її прозорість. Колись модне ксенонове світло, в першу чергу в дешевому китайському виконанні, тьмяніє через вікову зміну складу газу у лампі, а також через зміщення спектра світла в бік блакитного, що сприймається оком людини як погіршення освітленості. Втрачають яскравість, а то й цілком працездатність і світлодіодні лампи, в першу чергу неоригінальні. Купуючи нові галогенові лампи, ви напевне отримаєте від продавців пропозицію придбати моделі з підвищеною світловіддачею. Це добре, але обирайте тільки фірмові лампи, які при кращих характеристиках мають звичайну потужність споживання; Пошкоджений рефлектор (відбивач) . Старі за віком машини з галогенками мають зіпсований відбивач, який втрачає свої “дзеркальні” властивості, бо блискуче покриття осипається чи іржавіє. Світлотехніка з нерідним ксеноном втрачає яскравість через вигоряння відбивача під впливом світла ненормованого спектру і високої яскравості. В обох випадках фару доведеться міняти, або шукати відбивач на заміну. В тюнінговані фарі краще повернути рідні галогенки.

. Старі за віком машини з галогенками мають зіпсований відбивач, який втрачає свої “дзеркальні” властивості, бо блискуче покриття осипається чи іржавіє. Світлотехніка з нерідним ксеноном втрачає яскравість через вигоряння відбивача під впливом світла ненормованого спектру і високої яскравості. В обох випадках фару доведеться міняти, або шукати відбивач на заміну. В тюнінговані фарі краще повернути рідні галогенки. Забруднений рефлектор . Буває, що до внутрішнього об’єму фари потрапляє бруд. Причина – в нештатній розгерметизації фари, в виході з ладу фільтра у дренажному каналі, коли через зміну температур повітря з пилом циркулює у фарі надто активно. Рух повітря у фарі треба організувати так, як це було задумано виробником, а брудний рефлектор можна помити зсередини теплою водою з милом, проте, нічим не торкаючись відбивача;

. Буває, що до внутрішнього об’єму фари потрапляє бруд. Причина – в нештатній розгерметизації фари, в виході з ладу фільтра у дренажному каналі, коли через зміну температур повітря з пилом циркулює у фарі надто активно. Рух повітря у фарі треба організувати так, як це було задумано виробником, а брудний рефлектор можна помити зсередини теплою водою з милом, проте, нічим не торкаючись відбивача; Проблемне скло . На жаль, насправді скла на фарах давно вже не знайти, сьогодні це формований пластиковий ковпак. Який, відповідно, після багатьох років служби вкривається подряпинами і сіткою мікротріщин, жовтіє і стає менш прозорим. Проблема вирішується поліруванням у майстрів, які, наприклад, полірують також кузов. Адже прозорі елементи сучасних фар добре піддаються професійному поліруванню. Наголосимо, що в цій операції є нюанси, зокрема, щодо глибини полірування і повторного лакування “скла”;

. На жаль, насправді скла на фарах давно вже не знайти, сьогодні це формований пластиковий ковпак. Який, відповідно, після багатьох років служби вкривається подряпинами і сіткою мікротріщин, жовтіє і стає менш прозорим. Проблема вирішується поліруванням у майстрів, які, наприклад, полірують також кузов. Адже прозорі елементи сучасних фар добре піддаються професійному поліруванню. Наголосимо, що в цій операції є нюанси, зокрема, щодо глибини полірування і повторного лакування “скла”; Електрика. Буває, що підводить проводка, яка веде до фар головного світла. Точніше, причиною стають забруднення та корозія в роз'ємах джгутів: там, де контакти окислюються, утворюється підвищений опір, через який лампи отримують знижену напругу. Проблема не дуже приємна, а насправді найпростіша у вирішенні – роз'єми та клеми можна розібрати та очистити. В крайньому випадку роз’ємне з’єднання доведеться видалити і скрутити (спаяти) дроти напряму. Нагадаємо, що з'єднання проводки з масою кузова теж відноситься до потенційно проблемних місць.

Коротко

Ремонт або заміна фар часто обходиться у кругленьку суму, тому не поспішайте і не вдавайтесь до необдуманих варіантів – як то купівля нових фар, придбання таких собі суперлампочок тощо. Спочатку ретельно перевірте фари і для початку спробуйте привести їх до ладу простими способами. А шукаючи консультантів, прямуйте не до магазинів запчастин та аксесуарів, а до авторитетної автомайстерні, де є обладнання для регулювання фар – зазвичай тамтешні майстри знають реальну картину негараздів і методи їх подолання.