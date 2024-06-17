Чому фари на авто світять погано: кілька порад, які покращать "видимість" уночі
Претензії до власних фар у водіїв в наш час виникають часто, адже на шляхах чимало преміальних машин з бездоганним світлом – і більшість автомобілістів рівняються на них. Що можна зробити в цьому напрямку в реальності?
Про те, як зробити світло фар краще, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видання AutoBild та Autocentre.
Так склалося, що сучасні фари мають більше передумов для погіршення світловіддачі, ніж це було колись. Така вже платня за довгий промінь і рівномірне освітлення поверхні перед машиною. Що ж відбувається з нашими фарами і як можна зарадити проблемі?
Що сталося з фарами
Для початку слід зрозуміти, що перш ніж висувати претензії до власних фар, треба переконатись, що вони правильно відрегульовані. Достеменно це можна з’ясувати тільки на спеціальному у стенді. І заразом під час візиту на СТО попросіть фахівців за допомогою люксометра або іншого пристрою визначити силу світла ваших фар. Між іншим, саме за цими двома параметрами – напрямок променя і його яскравість – контролюють фари в тих країнах, дt діє обов’язковий технічний огляд.
Таким чином, ви можете отримати від професіоналів такі діагнози щодо причин поганого світла фар.
- Надто старі лампи. І старі добрі галогенки, і ксенонові лампи, і навіть недорогі LED-лампи з часом тьмяніють. У галогенових ламп частинки вольфраму, який випаровується з нитки розжарення при роботі, осідають зсередини на склі лампи, знижуючи її прозорість. Колись модне ксенонове світло, в першу чергу в дешевому китайському виконанні, тьмяніє через вікову зміну складу газу у лампі, а також через зміщення спектра світла в бік блакитного, що сприймається оком людини як погіршення освітленості. Втрачають яскравість, а то й цілком працездатність і світлодіодні лампи, в першу чергу неоригінальні. Купуючи нові галогенові лампи, ви напевне отримаєте від продавців пропозицію придбати моделі з підвищеною світловіддачею. Це добре, але обирайте тільки фірмові лампи, які при кращих характеристиках мають звичайну потужність споживання;
- Пошкоджений рефлектор (відбивач). Старі за віком машини з галогенками мають зіпсований відбивач, який втрачає свої “дзеркальні” властивості, бо блискуче покриття осипається чи іржавіє. Світлотехніка з нерідним ксеноном втрачає яскравість через вигоряння відбивача під впливом світла ненормованого спектру і високої яскравості. В обох випадках фару доведеться міняти, або шукати відбивач на заміну. В тюнінговані фарі краще повернути рідні галогенки.
- Забруднений рефлектор. Буває, що до внутрішнього об’єму фари потрапляє бруд. Причина – в нештатній розгерметизації фари, в виході з ладу фільтра у дренажному каналі, коли через зміну температур повітря з пилом циркулює у фарі надто активно. Рух повітря у фарі треба організувати так, як це було задумано виробником, а брудний рефлектор можна помити зсередини теплою водою з милом, проте, нічим не торкаючись відбивача;
- Проблемне скло. На жаль, насправді скла на фарах давно вже не знайти, сьогодні це формований пластиковий ковпак. Який, відповідно, після багатьох років служби вкривається подряпинами і сіткою мікротріщин, жовтіє і стає менш прозорим. Проблема вирішується поліруванням у майстрів, які, наприклад, полірують також кузов. Адже прозорі елементи сучасних фар добре піддаються професійному поліруванню. Наголосимо, що в цій операції є нюанси, зокрема, щодо глибини полірування і повторного лакування “скла”;
- Електрика. Буває, що підводить проводка, яка веде до фар головного світла. Точніше, причиною стають забруднення та корозія в роз'ємах джгутів: там, де контакти окислюються, утворюється підвищений опір, через який лампи отримують знижену напругу. Проблема не дуже приємна, а насправді найпростіша у вирішенні – роз'єми та клеми можна розібрати та очистити. В крайньому випадку роз’ємне з’єднання доведеться видалити і скрутити (спаяти) дроти напряму. Нагадаємо, що з'єднання проводки з масою кузова теж відноситься до потенційно проблемних місць.
Коротко
Ремонт або заміна фар часто обходиться у кругленьку суму, тому не поспішайте і не вдавайтесь до необдуманих варіантів – як то купівля нових фар, придбання таких собі суперлампочок тощо. Спочатку ретельно перевірте фари і для початку спробуйте привести їх до ладу простими способами. А шукаючи консультантів, прямуйте не до магазинів запчастин та аксесуарів, а до авторитетної автомайстерні, де є обладнання для регулювання фар – зазвичай тамтешні майстри знають реальну картину негараздів і методи їх подолання.
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