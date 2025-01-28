Это делают только 11% граждан. Полиция обратилась к украинцам с важной просьбой
Светоотражающие элементы, такие как фликеры, могут спасти жизнь в темное время суток, особенно зимой, когда световой день короче. Однако только 11% украинцев регулярно их используют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
В частности, проблема актуальна для детей, которые возвращаются поздно из школы или дополнительных занятий. Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 31% детей в Украине совсем не имеют светоотражающих элементов на одежде, 26% иногда их носят, а 39% – используют постоянно.
Почему фликеры важны
Светоотражающие элементы значительно повышают видимость пешеходов на дороге:
- темная одежда без фликеров видна только за 10 метров,
- светлая одежда – за 40 метров,
- одежда с фликером – за 150 метров.
Чтобы стать более заметным на дороге стоит придерживаться таких советов:
- носите фликеры белого или лимонно-желтого цвета размером от 15 кв. см;
- размещайте их на рюкзак, одежду и подвижные части тела (запястья, лодыжки);
- выбирайте светлую верхнюю одежду в темное время суток;
- переходите дорогу только на пешеходных переходах и по возможности в группе людей;
- используйте фонарик и держите телефон заряженным;
- помогайте переходить дорогу детям, пожилым людям и людям с инвалидностью.
Правоохранители напоминают, что светоотражающие элементы могут спасти жизнь ваших детей и вас самих.
Напомним, РБК-Украина ранее писало, как водителям нужно настраивать фары, чтобы в темное время суток улучшить видимость на дорогах.
Также мы рассказывали о том, почему важно носить фликеры на одежде в темное время суток независимо от времени года.
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