Это делают только 11% граждан. Полиция обратилась к украинцам с важной просьбой

Светоотражающие элементы, такие как фликеры, могут спасти жизнь в темное время суток, особенно зимой, когда световой день короче. Однако только 11% украинцев регулярно их используют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

В частности, проблема актуальна для детей, которые возвращаются поздно из школы или дополнительных занятий. Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 31% детей в Украине совсем не имеют светоотражающих элементов на одежде, 26% иногда их носят, а 39% – используют постоянно.

Почему фликеры важны

Светоотражающие элементы значительно повышают видимость пешеходов на дороге:

темная одежда без фликеров видна только за 10 метров,

светлая одежда – за 40 метров,

одежда с фликером – за 150 метров.

Чтобы стать более заметным на дороге стоит придерживаться таких советов:

носите фликеры белого или лимонно-желтого цвета размером от 15 кв. см;

размещайте их на рюкзак, одежду и подвижные части тела (запястья, лодыжки);

выбирайте светлую верхнюю одежду в темное время суток;

переходите дорогу только на пешеходных переходах и по возможности в группе людей;

используйте фонарик и держите телефон заряженным;

помогайте переходить дорогу детям, пожилым людям и людям с инвалидностью.

Правоохранители напоминают, что светоотражающие элементы могут спасти жизнь ваших детей и вас самих.