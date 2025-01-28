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Это делают только 11% граждан. Полиция обратилась к украинцам с важной просьбой

Вторник 28 января 2025 19:51
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Это делают только 11% граждан. Полиция обратилась к украинцам с важной просьбой Фото: Улица Киева во время отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Светоотражающие элементы, такие как фликеры, могут спасти жизнь в темное время суток, особенно зимой, когда световой день короче. Однако только 11% украинцев регулярно их используют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

В частности, проблема актуальна для детей, которые возвращаются поздно из школы или дополнительных занятий. Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 31% детей в Украине совсем не имеют светоотражающих элементов на одежде, 26% иногда их носят, а 39% – используют постоянно.

Почему фликеры важны

Светоотражающие элементы значительно повышают видимость пешеходов на дороге:

  • темная одежда без фликеров видна только за 10 метров,
  • светлая одежда – за 40 метров,
  • одежда с фликером – за 150 метров.

Чтобы стать более заметным на дороге стоит придерживаться таких советов:

  • носите фликеры белого или лимонно-желтого цвета размером от 15 кв. см;
  • размещайте их на рюкзак, одежду и подвижные части тела (запястья, лодыжки);
  • выбирайте светлую верхнюю одежду в темное время суток;
  • переходите дорогу только на пешеходных переходах и по возможности в группе людей;
  • используйте фонарик и держите телефон заряженным;
  • помогайте переходить дорогу детям, пожилым людям и людям с инвалидностью.

Правоохранители напоминают, что светоотражающие элементы могут спасти жизнь ваших детей и вас самих.

Напомним, РБК-Украина ранее писало, как водителям нужно настраивать фары, чтобы в темное время суток улучшить видимость на дорогах.

Также мы рассказывали о том, почему важно носить фликеры на одежде в темное время суток независимо от времени года.

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