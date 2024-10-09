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Може бути на руці чи взутті. Українців просять носити з собою одну важливу річ

Середа 09 жовтня 2024 20:55
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Може бути на руці чи взутті. Українців просять носити з собою одну важливу річ Фото: вулиця Києва під час відключення світла (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Носіння світловідбивачів на одязі у темно пору доби необхідне для всіх пішоходів. Вони напряму впливають на їх безпеку. Завдяки ним водій може вчасно помітити людину, щоб зменшити швидкість чи зупинити авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

"Виділити себе на дорозі яскравими флікерами дуже легко, слід розмістити їх: на руці, наплічнику, одязі чи взутті. Як вам зручно, аби бути помітними для інших учасників дорожнього руху", - зазначили правоохоронці.

Також у поліції нагадали, що:

  • 25-30 метрів - це відстань, за якої пішохід стає видимим для водія автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар;
  • 130-150 метрів - саме на цій відстані пішохода з флікером може побачити водій;
  • водії, які їдуть, використовуючи фари дальнього світла, ця відстань сягає до 400 метрів.

"Засвітись у темряві - подбай про безпеку", - наголосили у поліції.

Правоохоронці постійно нагадають про необхідність носити флікер під час темної пори доби. Така потреба виникає не лише восени та взимку, коли темніти починає раніше, однак і восени, і влітку.

Важливо пам'ятати, що велосипедистам без ліхтариків і світловідбивачів в Україні загрожують штрафи.

Також раніше ми розповідали про те, як ви можете покращити якість ваших фар, щоб збільшити "видимість" у темну пору доби.

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Поліція Києва
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