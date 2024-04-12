"Це робила лише одна країна". Як Генштаб переконував Раду відкласти демобілізацію

Так, буквально напередодні запланованого голосування в Раді головком Олександр Сирський та Кабмін попросили виключити важливу норму - про демобілізацію та ротацію військових - та винести її пізніше до окремого законопроекту. Це норма, на яку очікували чимало військових, які вже третій рік безперервно несуть службу на фронті.

Цього ж вечора, 10 квітня, на засідання фракції "Слуги народу" прийшли начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич та командувач Об'єднаних сил Юрій Содоль, щоб донести депутатам важливість ухвалення законопроекту і чому військове керівництво просить поки що відкласти тему демобілізації.

"Один із них, виступаючи, сказав: "Єдина країна в історії, яка проводила демобілізацію під час війни - це була УНР"... І всі ми пам'ятаємо її подальшу долю... Для нас зараз це буде прямим шляхом до капітуляції. І мало хто б міг або наважився посперечатись з його аргументами. Багато хто ще на етапі розробки закону розуміли, що зараз демобілізацію провести проблематично, але тоді ніхто не захотів взяти на себе відповідальність, щоби відразу не давати людям марну надію", - зазначив РБК-Україна один із депутатів від "Слуги народу".

Представники Генштабу пояснювали нардепам, що зараз підрозділи дуже недоукомплектовані. І що в умовах, коли Росія готується до нового наступу та планує мобілізувати сотні тисяч солдатів цього року, ми просто не можемо дозволити собі демобілізацію, адже армії доведеться одномоментно вивільнити дуже багато військових, яких зараз нікому замінити.

Приблизно такі ж тези повторив генерал Содоль під час виступу перед парламентом 11 квітня. Разом із ним у залі були присутні головком Олександр Сирський, генерал Баргилевич, міністр оборони та ще 16 комбригів, яких спеціально запросили з фронту, щоби "відрізати будь-які шляхи для відступу у депутатів", пояснив один із них.

Напередодні нардепи до глибокої ночі відхиляли близько 4200 поправок, які не підтримав комітет - як того вимагала процедура. І вже до 11:00 11 квітня парламент ухвалив весь законопроект 283 голосами "за".